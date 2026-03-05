Corte de agua: arreglos en la red dejarán a un barrio sin servicio y no se sabe por cuántas horas

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este jueves 5 de marzo de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada importantes zonas por varias horas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa realizará trabajos de empalme de nuevas cañerías en la intersección de las calles Patagones y Humboldt, en Bahía Blanca.
Como consecuencia de las tareas, que forman parte de las obras de reposición y recambio de cañerías afectadas por la inundación, se afectará el suministro en los barrios Luz y Fuerza, y Taxistas.
Recomendaciones ante la falta de agua
Si bien no se detalla el rango horario en que se cortará el agua, el servicio se reestablecerá paulatinamente a medida que se terminen los trabajos.
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.