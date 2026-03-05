Corte de agua: arreglos en la red dejarán a un barrio sin servicio y no se sabe por cuántas horas

Como consecuencia de las tareas, que forman parte de las obras de reposición y recambio de cañerías afectadas por la inundación, se afectará el suministro en los barrios Luz y Fuerza, y Taxistas.

Recomendaciones ante la falta de agua

Si bien no se detalla el rango horario en que se cortará el agua, el servicio se reestablecerá paulatinamente a medida que se terminen los trabajos.

_canilla sin agua Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.