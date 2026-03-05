Inicio Sociedad Corte de agua
Buenos Aires

Corte de agua: arreglos en la red dejarán a un barrio sin servicio y no se sabe por cuántas horas

ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada importantes zonas por varias horas

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Corte de agua: arreglos en la red dejarán a un barrio sin servicio y no se sabe por cuántas horas

Corte de agua: arreglos en la red dejarán a un barrio sin servicio y no se sabe por cuántas horas

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este jueves 5 de marzo de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua

corte de agua en bs as
Bah&iacute;a Blanca: trabajos programados en la red de agua afectar&aacute;n a los barrios Luz y Fuerza y Taxistas.

Bahía Blanca: trabajos programados en la red de agua afectarán a los barrios Luz y Fuerza y Taxistas.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa realizará trabajos de empalme de nuevas cañerías en la intersección de las calles Patagones y Humboldt, en Bahía Blanca.

Como consecuencia de las tareas, que forman parte de las obras de reposición y recambio de cañerías afectadas por la inundación, se afectará el suministro en los barrios Luz y Fuerza, y Taxistas.

Recomendaciones ante la falta de agua

Si bien no se detalla el rango horario en que se cortará el agua, el servicio se reestablecerá paulatinamente a medida que se terminen los trabajos.

_canilla sin agua
Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectaci&oacute;n y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

  • Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
  • Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
  • Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
  • Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar