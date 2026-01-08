Por qué hay que rociar vinagre en el parabrisas del auto y qué significa

vinagre y auto Utiliza vinagre siempre diluido rebajado con agua.

Te explico por qué deberías rociar vinagre en el parabrisas

El parabrisas es una parte importante del auto que debería estar siempre impecable y limpia para evitar accidentes. La limpieza del parabrisas es crucial para la seguridad vial, ya que mejora la visibilidad y evita deslumbramientos peligrosos.

Hay que limpiar esta y todas las partes del auto por dentro y por fuera. Para ello, puedes realizar un pequeño truco con vinagre. El vinagre quita las marcas de agua, la tierra, los bichos pegados y la caca de paloma.