Por qué hay que rociar vinagre en el parabrisas del auto y qué significa

Es importante limpiar cada rincón, parte y espacio del auto para mantener su estado y funcionamiento. Con un poco de vinagre puedes limpiarlo por completo

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Con un poco de vinagre se puede mantener el parabrisas impecable. 

Para desinfectar, desengrasar, remover sarro y espantar plagas. El vinagre se puede utilizar para limpiar manchas simples y marcas imposibles, soplo basta con saber utilizarlo. Hoy te cuento cómo usar vinagre para limpiar el parabrisas del auto.

vinagre y auto
Utiliza vinagre siempre diluido rebajado con agua.

Te explico por qué deberías rociar vinagre en el parabrisas

El parabrisas es una parte importante del auto que debería estar siempre impecable y limpia para evitar accidentes. La limpieza del parabrisas es crucial para la seguridad vial, ya que mejora la visibilidad y evita deslumbramientos peligrosos.

Hay que limpiar esta y todas las partes del auto por dentro y por fuera. Para ello, puedes realizar un pequeño truco con vinagre. El vinagre quita las marcas de agua, la tierra, los bichos pegados y la caca de paloma.

parabrisas auto
Cuida la pintura del auto al colocar vinagre en el parabrisas, para evitar quemaduras.&nbsp;

Prepara una mezcla casera de agua y vinagre blanco de limpieza, también puedes agregar un poco de detergente neutro. Utiliza un recipiente atomizador para mezclar bien todos los ingredientes.

Rocía bien todo el parabrisas del auto y refriega con un paño de microfibra suave. Para limpiar las escobillas del parabrisas, levántalas con cuidado y utiliza un paño con un poco de vinagre y luego vaselina para que se mantengan suaves.

Para qué otras cosas puedo usar vinagre

vinagre para limpiar
Es un desinfectante natural que elimina ciertos tipos de hongos, bacterias y virus.

  • El vinagre de limpieza se puede usar para desinfectar el baño, la cocina o los pisos de la casa.
  • Con un poco de vinagre se puede ablandar y remover el sarro acumulado en las griferías del baño o la cocina.
  • El vinagre de alimentos se puede usar para leudar masas, cocinar y ablandar carnes. También es una buena opción para mejorar la cocción del arroz o los huevos cocidos.
  • El vinagre es muy bueno para limpiar espejos y vidrios, de la casa o el auto. Elimina las marcas de agua y óxido del vidrio.
  • Colocando vinagre en las puertas y ventanas, se pueden espantar algunas plagas del jardín y del hogar, como hormigas, pulgas y cucarachas pequeñas.
  • El vinagre es un excelente desengrasante. Con una pasta de vinagre y bicarbonato de sodio se puede ablandar la grasa y los restos de comida de las fuentes del horno o la sartén.
  • Este ingrediente se puede utilizar en ciertas prendas de ropa como blanqueador y desodorizante. Puedes lavar la ropa con una mezcla de agua y vinagre para eliminar la mugre de las medias blancas o las manchas de transpiración de las axilas.
  • Finalmente, puedes usar vinagre para neutralizar los olores de la heladera. Simplemente, hay que poner un vaso con vinagre blando dentro del electrodoméstico y dejarlo por un tiempo hasta que pierda su efecto.

