Humo azulado en el caño de escape: qué significa y por qué es un problema en tu auto

A la hora de identificar este problema, tienes que saber que el color del humo en el escape no es el único indicador, ya que el mismo puede estar acompañado de un olor penetrante a aceite quemado.

Es importante que entiendas la magnitud del caso, ya que, si ignoras esta señal en tu auto, puedes sufrir daños irreversibles en el motor.

Abriendo a varias posibilidades, las causas más comunes por las que se presenta este problema son las siguientes:

Segmentos de pistón desgastados: permiten que el aceite del cárter pase a la cámara de combustión.

permiten que el aceite del cárter pase a la cámara de combustión. Sellos de válvulas defectuosos: los retenes de las guías de válvulas no sellan y dejan pasar aceite, común al acelerar tras una retención.

los retenes de las guías de válvulas no sellan y dejan pasar aceite, común al acelerar tras una retención. Turbo averiado: el sello del turbocompresor falla, filtrando aceite en el sistema de admisión o escape.

el sello del turbocompresor falla, filtrando aceite en el sistema de admisión o escape. Válvula PCV obstruida: la ventilación del cárter falla, causando sobrepresión y paso de aceite.

aceite, auto Si tienes este problema, debes medir el aceite del auto de inmediato.

Ante este problema, lo mejor será que verifiques el nivel de aceite en tu auto, ya que el motor debería consumirlo más rápido de lo normal. En tal caso, lleva tu vehículo al mecánico de inmediato.

Los colores del escape del auto y sus significados