Humo azulado en el caño de escape: qué significa y por qué es un problema en tu auto

Muchos son los conductores que se ven habitualmente sorprendido con conductas que no entienden en su auto, y que por supuesto están por fuera de lo normal. Una de todas ellas puede darse en el caño de escape, que es un indicador para saber el estado general del auto.
Por ejemplo, cuando el humo del caño de escape sale azulado, muchas personas se preguntan qué significa y lo cierto es que pueden estar ante un problema grave que requiere de atención mecánica.
Qué significa que el humo del caño de escape salga azulado
El humo azulado en el escape significa que el motor está quemando aceite lubricante junto con el combustible, lo que indica un problema interno serio, generalmente desgaste de componentes o fugas.
A la hora de identificar este problema, tienes que saber que el color del humo en el escape no es el único indicador, ya que el mismo puede estar acompañado de un olor penetrante a aceite quemado.
Es importante que entiendas la magnitud del caso, ya que, si ignoras esta señal en tu auto, puedes sufrir daños irreversibles en el motor.
Abriendo a varias posibilidades, las causas más comunes por las que se presenta este problema son las siguientes:
- Segmentos de pistón desgastados: permiten que el aceite del cárter pase a la cámara de combustión.
- Sellos de válvulas defectuosos: los retenes de las guías de válvulas no sellan y dejan pasar aceite, común al acelerar tras una retención.
- Turbo averiado: el sello del turbocompresor falla, filtrando aceite en el sistema de admisión o escape.
- Válvula PCV obstruida: la ventilación del cárter falla, causando sobrepresión y paso de aceite.
Ante este problema, lo mejor será que verifiques el nivel de aceite en tu auto, ya que el motor debería consumirlo más rápido de lo normal. En tal caso, lleva tu vehículo al mecánico de inmediato.
Los colores del escape del auto y sus significados
- Humo blanco: normal. Desaparece al calentar.
- Humo negro: mala combustión por exceso de combustible en la mezcla. Puede deberse a filtros de aire sucios, inyectores goteando o fallas en el sensor de oxígeno.
- Humo Gris: mezcla de aire y combustible incorrecta (falta de aire o exceso de combustible).