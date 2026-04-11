Envolver las llaves del auto en papel aluminio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Estas llaves emiten constantemente una señal de radio de baja frecuencia que el auto reconoce cuando estás cerca, permitiendo que las puertas se desbloqueen automáticamente.

Los delincuentes utilizan dispositivos electrónicos llamados amplificadores de señal que pueden captar la frecuencia de tu llave incluso si esta se encuentra dentro de tu casa, a varios metros de distancia.

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Al captar la señal, la retransmiten hacia el vehículo, engañándolo para que piense que el dueño está al lado con la llave en mano. En cuestión de segundos, el auto se abre y arranca sin necesidad de forzar ninguna cerradura.

Con el papel aluminio, puedes evitar todo esto. Al envolver tus llaves de forma compacta con varias capas de este material conductor, creas una barrera que impide que la señal de radio salga del envoltorio.

Fundas Faraday, una alternativa más cómoda

Si te resulta incómodo o poco estético llevar tus llaves envueltas en metal, el mercado ofrece soluciones más sofisticadas basadas en el mismo principio. Las llamadas fundas Faraday o bolsas con protección RFID son estuches diseñados con telas metálicas especializadas.

Como puedes ver, proteger la señal de tus llaves es hoy tan importante como poner la alarma o cerrar con llave. Ya sea usando el ingenio del papel aluminio, o invirtiendo en un accesorio especializado.