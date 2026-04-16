Vinagre en el volante del auto: por qué hay que rociarlo y para qué sirve

Vinagre en el volante del auto: un truco poco conocido para limpiar
El volante del auto se puede ensuciar cuando manejamos con las manos contaminadas o se puede llenar de olor a transpiración por el mismo roce con la piel. Para mantener el cuero del volante impecable, brillante, sin tierra y sin mal olor, puedes usar un poco de vinagre blanco.
Coloca en una botella un poco de agua tibia, un par de cucharadas de detergente y media taza de vinagre blanco. Embebe un paño de microfibra con esta mezcla de vinagre y pásalo por todo el volante. Asegúrate de limpiar bien cada detalle.
Otras partes del auto que se pueden limpiar con vinagre
Es posible limpiar algunas partes del auto con vinagre, pero siempre teniendo en cuenta algunas indicaciones. Al ser un ingrediente sumamente ácido, puede quemar algunas superficies si no se rebaja con agua. Por ejemplo, el vinagre sobre la pintura del auto o sobre las pantallas digitales puede ser un problema, más que una solución.
Lo ideal es usar vinagre de limpieza destilado, rebajado con agua. El vinagre de alimentos también sirve, pero es menos efectivo para limpiar. Para comparar, el vinagre de alimentos tiene entre un 4% y un 7% de acidez, mientras que el destilado puede alcanzar hasta un 12% de acidez (por eso no es apto para consumo).
- Puedes usar vinagre para desinfectar el tablero del auto y retirar los pegotes.
- El vinagre sirve además para desinfectar las alfombras y el piso del auto, una parte del vehículo que suele estar en contacto con la suciedad y tierra del exterior y de los calzados.
- El vinagre también se puede usar para limpiar las ventanas o cristales del auto, remover el excremento de paloma y eliminar las marcas de agua de los mismos.
- Con un poco de vinagre puedes limpiar las ruedas del auto y remover la mugre pegada.
- Si rocías vinagre en los faros del auto, puedes limpiar completamente las marcas de tierra, agua y restos de insectos.
- El vinagre también se utiliza para disminuir los olores del interior del auto. Puedes colocar un vaso con vinagre dentro del auto, dejarlo actuar toda la noche y retirarlo por la mañana. Este truco también sirve para quitar el olor del baúl.
- Con un poco de vinagre se puede neutralizar el olor a comida y limpiar las manchas de alimentos en los asientos del auto.