Vinagre en el volante del auto: por qué hay que rociarlo y para qué sirve

limpiar con vinagre Con vinagre se pueden limpiar muchas partes del auto.

Vinagre en el volante del auto: un truco poco conocido para limpiar

El volante del auto se puede ensuciar cuando manejamos con las manos contaminadas o se puede llenar de olor a transpiración por el mismo roce con la piel. Para mantener el cuero del volante impecable, brillante, sin tierra y sin mal olor, puedes usar un poco de vinagre blanco.

Coloca en una botella un poco de agua tibia, un par de cucharadas de detergente y media taza de vinagre blanco. Embebe un paño de microfibra con esta mezcla de vinagre y pásalo por todo el volante. Asegúrate de limpiar bien cada detalle.