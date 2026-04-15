En el mundo de los trucos caseros y la limpieza ecológica, existe una combinación que ha ganado popularidad en redes sociales y foros de hogar: la combinación de bicarbonato de sodio con clavos de olor, que puede darte impensados beneficios en muchos aspectos.
Mezclar bicarbonato con clavos de olor: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
La mezcla del bicarbonato con el clavo de olor puede darte grandes beneficios para adentro de tu casa. Todos los detalles, en la nota
El éxito de esta mezcla reside en la química simple. El bicarbonato es ampliamente conocido por su capacidad para neutralizar ácidos y absorber partículas de olor en el aire. Por otro lado, el clavo de olor contiene una alta concentración de eugenol, que actúa como un repelente natural.
Para qué sirve la mezcla de bicarbonato con clavos de olor
Aunque a simple vista parecen ingredientes destinados exclusivamente a la cocina, esta mezcla esconde beneficios sorprendentes para el mantenimiento y la frescura del hogar.
A diferencia de los aerosoles comerciales que solo "tapan" el mal olor, esta mezcla ataca el problema de raíz. El bicarbonato absorbe la humedad y el rastro fétido, mientras que el clavo libera una fragancia que refresca el ambiente.
Por otro lado debes saber que, si tienes problemas con hormigas en la despensa o moscas en la cocina, este truco es ideal, ya que los insectos detestan el olor intenso del eugenol.
Como si todo fuera poco, tienes que saber que el hecho de colocar un pequeño recipiente con esta preparación en los rincones oscuros ayuda a prevenir el olor a "encierro" en la ropa, protegiendo los tejidos de la proliferación de hongos.
Los expertos en organización recomiendan situar estos frascos en el baño, cerca de los botes de basura o en el interior de los zapateros. Es una alternativa económica, libre de tóxicos y totalmente segura para casas con niños y mascotas.
Paso a paso: cómo realizar este truco casero
- Busca un frasco de vidrio pequeño (puede ser uno de yogur o mermelada).
- Llénalo hasta la mitad con bicarbonato de sodio.
- Inserta entre 10 y 15 clavos de olor de forma vertical.
- Si deseas un efecto decorativo, puedes añadir una rama de canela.