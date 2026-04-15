Mezclar bicarbonato con clavos de olor: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

A diferencia de los aerosoles comerciales que solo "tapan" el mal olor, esta mezcla ataca el problema de raíz. El bicarbonato absorbe la humedad y el rastro fétido, mientras que el clavo libera una fragancia que refresca el ambiente.

Por otro lado debes saber que, si tienes problemas con hormigas en la despensa o moscas en la cocina, este truco es ideal, ya que los insectos detestan el olor intenso del eugenol.

Evitar el mal olor después de cocinar en casa.jpg Gracias a esta mezcla, puedes evitar los malos olores adentro de tu casa.

Como si todo fuera poco, tienes que saber que el hecho de colocar un pequeño recipiente con esta preparación en los rincones oscuros ayuda a prevenir el olor a "encierro" en la ropa, protegiendo los tejidos de la proliferación de hongos.

Los expertos en organización recomiendan situar estos frascos en el baño, cerca de los botes de basura o en el interior de los zapateros. Es una alternativa económica, libre de tóxicos y totalmente segura para casas con niños y mascotas.

Paso a paso: cómo realizar este truco casero

Busca un frasco de vidrio pequeño (puede ser uno de yogur o mermelada). Llénalo hasta la mitad con bicarbonato de sodio. Inserta entre 10 y 15 clavos de olor de forma vertical. Si deseas un efecto decorativo, puedes añadir una rama de canela.