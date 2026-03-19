Por qué hay que poner un chorrito de vinagre en el agua de regar las plantas: ¿qué significa?

tierra en maceta y vinagre Siempre que se use vinagre en las plantas, hay que diluirlo para evitar quemaduras.

Ya sabes qué significa este truco, pero también es bueno conocer sus contras. No se recomienda en hortalizas de hoja verde, plantas jóvenes o suculentas, ya que el ácido puede dañar sus tejidos. Tampoco deberías usar vinagre de limpieza porque es muy concentrado; mejor utiliza vinagre de manzana o vino.

Cómo limpiar la casa con vinagre y para qué no deberías usarlo

Te comparto algunos consejos para limpiar la casa con vinagre y algunas recomendaciones de uso para evitar problemas y daños.

limpiar con vinagre No solo sirve para regar las plantas del jardín y del hogar. El vinagre posee muchísimos usos y beneficios de desinfección, limpieza y cocina.

El vinagre puede ser utilizado para limpiar muebles, ropa, partes del auto y hasta para cocinar alimentos. Permite desengrasar fuentes y ollas de la cocina, eliminar la grasa de las hornallas y los malos olores de la heladera.

Al tratarse de un ácido corrosivo pero suave, es ideal para ablandar el sarro pegado en las cañerías, desagües y griferías. También ablanda pegotes de comida en el horno y mata ciertos tipos de bacterias, virus y hongos que suelen aparecer en el baño y la cocina.

Hablando de plantas, también se puede usar vinagre para eliminar la hierba mala entre las baldosas y que crece rodeando a las plantas de nuestro jardín. Del mismo modo, el vinagre mantiene a las plantas libres de plagas y protegidas de ciertos tipos de hongos que pueden aparecer en sus hojas.

El vinagre es muy efectivo para limpiar el baño, principalmente el inodoro. Esta parte del baño reúne y junta bastante mugre y ciertos tipos de microorganismos que el vinagre logra remover. De igual forma, elimina la línea amarilla que se forma en el interior.

Pero este producto no se debería usar para limpiar pisos de madera, aparatos electrónicos, superficies de piedra y utensilios de hierro, ya que puede generar daño permanente.