Por qué hay que poner un chorrito de vinagre en el agua de regar las plantas: ¿qué significa?

Te explico por qué deberías regar las plantas con un chorrito de vinagre
¿Qué significa este truco de plantas? Pulverizar las plantas del jardín o de la casa con vinagre es un remedio casero y útil que funciona como insecticida para ciertas plagas pequeñas o fungicida para hongos comunes del jardín.
La mezcla segura recomendada es 1 cucharada de vinagre blanco en 1 litro de agua, aplicada al atardecer o mañana, evitando el sol directo. Coloca esta mezcla en una botella con orificios en la tapa y rocía la tierra de tus plantas semanalmente; no apliques vinagre todos los días.
Ya sabes qué significa este truco, pero también es bueno conocer sus contras. No se recomienda en hortalizas de hoja verde, plantas jóvenes o suculentas, ya que el ácido puede dañar sus tejidos. Tampoco deberías usar vinagre de limpieza porque es muy concentrado; mejor utiliza vinagre de manzana o vino.
Cómo limpiar la casa con vinagre y para qué no deberías usarlo
Te comparto algunos consejos para limpiar la casa con vinagre y algunas recomendaciones de uso para evitar problemas y daños.
El vinagre puede ser utilizado para limpiar muebles, ropa, partes del auto y hasta para cocinar alimentos. Permite desengrasar fuentes y ollas de la cocina, eliminar la grasa de las hornallas y los malos olores de la heladera.
Al tratarse de un ácido corrosivo pero suave, es ideal para ablandar el sarro pegado en las cañerías, desagües y griferías. También ablanda pegotes de comida en el horno y mata ciertos tipos de bacterias, virus y hongos que suelen aparecer en el baño y la cocina.
Hablando de plantas, también se puede usar vinagre para eliminar la hierba mala entre las baldosas y que crece rodeando a las plantas de nuestro jardín. Del mismo modo, el vinagre mantiene a las plantas libres de plagas y protegidas de ciertos tipos de hongos que pueden aparecer en sus hojas.
El vinagre es muy efectivo para limpiar el baño, principalmente el inodoro. Esta parte del baño reúne y junta bastante mugre y ciertos tipos de microorganismos que el vinagre logra remover. De igual forma, elimina la línea amarilla que se forma en el interior.
Pero este producto no se debería usar para limpiar pisos de madera, aparatos electrónicos, superficies de piedra y utensilios de hierro, ya que puede generar daño permanente.