Limpiar con vinagre las frutas y verduras: cuál es la forma correcta de hacerlo

Por qué es importante limpiar las frutas y verduras con vinagre
Para evitar el desarrollo de bacterias, virus, parásitos y microorganismos en general, es de suma importancia limpiar bien las frutas y verduras antes de consumirlas.
Además, este paso nos permite retirar la tierra que traen los vegetales y limpiar los restos de pesticidas o sustancias químicas que se utilizan en el cultivo de frutas y verduras.
Paso a paso: cómo lavar las frutas y verduras con vinagre
En un recipiente o en la pileta de los platos (usando tapón), coloca agua con un vaso de vinagre blanco. Deja las frutas y verduras en remojo durante 10 minutos.
Una vez pasado ese tiempo, refriega los alimentos, retira las frutas y verduras y sécalas con un papel descartable seco y limpio. Con este pequeño truco puede limpiar todo tipo de alimento vegetal y evitar el desarrollo de microorganismos peligrosos.
Qué otros alimentos puedo mejorar usando vinagre
No solo sirve para lavar frutas y verduras con mucha tierra o restos de pesticida. El ácido del vinagre lo convierte en un complemento de cocina ideal para mejorar recetas y asegurar alimentos.
- El vinagre se puede usar para mejorar la cocción de los huevos duros. Si colocamos un chorro de vinagre en el agua hirviendo, los huevos se pelan más fácil y se cocinan de manera uniforme.
- El vinagre de vino es ideal para marinar y ablandar carnes rojas. Cuando colocamos las carnes en un poco de vinagre de vino tinto, obtenemos un resultado más tierno y menos fibroso al cocinarlas.
- Con vinagre se pueden realizar conservas de vegetales de manera segura y regular la acidez de los alimentos. Muchas frutas o verduras poseen una acidez que, en el peor de los casos, puede ser óptima para el desarrollo de bacterias peligrosas. Al agregar vinagre, evitamos que las esporas de las bacterias contaminen la conserva.
- También se puede usar vinagre de manzana o vino blanco para cocinar el arroz y evitar que se pegue o se formen grumos en él. Este truco es muy utilizado para cocinar el arroz que se usa en el sushi.
- Con vinagre también se pueden preparar vinagretas muy sencillas y sabrosas, ideales para aderezar ensaladas y carnes.
- Cocinar las legumbres como las lentejas, porotos o garbanzos con un chorro de vinagre de manzana puede evitar que se rompan durante la cocción y ayuda a que los granos mantengan su forma.