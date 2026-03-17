Limpiar con vinagre las frutas y verduras: cuál es la forma correcta de hacerlo

papas sucias Es importante retirar toda la mugre de las frutas y verduras antes de comerlas.

Paso a paso: cómo lavar las frutas y verduras con vinagre

En un recipiente o en la pileta de los platos (usando tapón), coloca agua con un vaso de vinagre blanco. Deja las frutas y verduras en remojo durante 10 minutos.

Una vez pasado ese tiempo, refriega los alimentos, retira las frutas y verduras y sécalas con un papel descartable seco y limpio. Con este pequeño truco puede limpiar todo tipo de alimento vegetal y evitar el desarrollo de microorganismos peligrosos.

Qué otros alimentos puedo mejorar usando vinagre

No solo sirve para lavar frutas y verduras con mucha tierra o restos de pesticida. El ácido del vinagre lo convierte en un complemento de cocina ideal para mejorar recetas y asegurar alimentos.

vinagre en la cocina También se puede usar para limpiar partes de la cocina, pero esto queda para otro truco casero.