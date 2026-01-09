Por qué hay que embeber media papa en vinagre y frotarla en el espejo

papa y vinagre El vinagre y las papas son ingredientes comunes que siempre tenemos a mano.

Existe otro vinagre, mucho más intenso, ácido y concentrado, que se elabora por destilación de ácido acético. Este vinagre solo se utiliza para limpiar y desinfectar superficies.

Sin embargo, algunos materiales no se llevan bien con el ácido del vinagre, como las maderas delicadas, las piedras de granito, las pantallas digitales y telas delicadas.

Por qué deberías mojar una papa con vinagre y frotarla en el espejo

El espejo suele tener manchas de agua, pegotes, restos de óxido y polvo. Muchas veces pasamos algún trapo con pelusas para limpiar el espejo y queda más sucio que antes, o colocamos un jabón que deja manchas blancas.

Existe un truco con papa y vinagre para solucionar estos problemas. Simplemente, debes cortar una papa cruda por la mitad, remojar la parte cortada en vinagre y limpiar todo el espejo.

limpiar espejo Utiliza media papa cortada y vinagre blanco papa dejar los espejos impecables.

Deja que el vinagre y el almidón de la papa actúen por unos 15 minutos y retira el excedente usando un paño humedecido y limpio que no libere pelusas.

El almidón de la papa actúa sobre las manchas y las vuelve más dóciles. Si no tienes vinagre, puedes reemplazarlo con jugo de limón. También es un ácido útil para remover la suciedad del espejo y los vidrios.

¿Qué otros trucos puedo realizar con una papa cruda?

Con una papa se puede limpiar mucho más que un espejo. Usando un poco de sal gruesa con una papa cortada, puedes limpiar una sartén y eliminar el óxido pegado en la parte exterior.

papa La papa es un alimento rico y nutritivo que sirve para mucho más que cocinar.

Con una papa cortada también se puede limpiar un cuchillo oxidado. La papa también tiene poder absorbente, puede usarse para eliminar la humedad de la heladera y los malos olores.

Finalmente, se puede realizar un truco con una papa para eliminar las manchas de la ropa. Solo hay que sumergir las prendas en agua de hervor de papa para quitar las manchas de vino o café.