Por qué hay que calentar vinagre en la freidora de aire: ¿qué significa?

Mantener la freidora de aire limpia y libre de malos olores es de suma importancia. Como todo aparato de cocina, está en contacto constante con alimentos. Una mala limpieza puede causar malos olores o favorecer el desarrollo de microorganismos.

Por qué y cómo hay que limpiar la freidora de aire con vinagre

Para limpiar y mantener la freidora de aire impecable y sin malos olores, puedes realizar cada tanto una limpieza con vinagre blanco. Es importante diluir el vinagre con un poco de agua para que no quede muy puro; y evitar las partes digitales de la freidora.

Para realizar este procedimiento puedes optar por dos trucos. La primera opción consiste en calentar vinagre a temperatura alta en un recipiente apto para freidora, dentro del aparato. Una vez que se enfríe, refriega con una esponja suave o rejilla.

Embed - ¿Necesitas LIMPIAR tu FREIDORA de AIRE? Todos mis TRUCOS y consejos para una LIMPIEZA profunda

También puedes rociar vinagre blanco frío dentro de la freidora de aire, sin calentarlo. Este truco sirve, pero no remueve la grasa completamente, lo mejor es usarlo caliente.

Antes de conectar la freidora y volver a usarla, asegúrate de que esté bien seca y sin restos de mugre o vinagre.

Ahora que ya conocer otro uso sorprendente del vinagre en el hogar y sabes qué significa este truco, puedes aplicarlo cada cierto tiempo o cuando la freidora de aire esté muy sucia.

5 usos impresionantes del vinagre en la cocina

limpiar con vinagre También puedes limpiar superficies y objeto del baño, el comedor, el auto y la habitación.