Por qué hay que calentar vinagre en la freidora de aire: ¿qué significa?

Pocos ingredientes de casa son tan efectivos y poderosos como el vinagre. Todos tenemos en casa una botella de vinagre blanco, de vino o de manzana para condimentar, adobar, marinar o limpiar. En esta ocasión te comparto un truco para limpiar la freidora de aire con vinagre y aprovechar todas sus propiedades. Continúa leyendo para descubrir qué significa.
La freidora de aire es uno de los electrodomésticos modernos que más utilizamos en el día a día. Su popularidad se debe a su versatilidad.
La freidora de aire no sirve solo para freír, se puede usar para cocinar prácticamente todo, desde milanesas, hasta papas y tartas. La freidora fue diseñada por el ingeniero holandés Fred van der Weij en 2006.
Mantener la freidora de aire limpia y libre de malos olores es de suma importancia. Como todo aparato de cocina, está en contacto constante con alimentos. Una mala limpieza puede causar malos olores o favorecer el desarrollo de microorganismos.
Por qué y cómo hay que limpiar la freidora de aire con vinagre
Para limpiar y mantener la freidora de aire impecable y sin malos olores, puedes realizar cada tanto una limpieza con vinagre blanco. Es importante diluir el vinagre con un poco de agua para que no quede muy puro; y evitar las partes digitales de la freidora.
Para realizar este procedimiento puedes optar por dos trucos. La primera opción consiste en calentar vinagre a temperatura alta en un recipiente apto para freidora, dentro del aparato. Una vez que se enfríe, refriega con una esponja suave o rejilla.
También puedes rociar vinagre blanco frío dentro de la freidora de aire, sin calentarlo. Este truco sirve, pero no remueve la grasa completamente, lo mejor es usarlo caliente.
Antes de conectar la freidora y volver a usarla, asegúrate de que esté bien seca y sin restos de mugre o vinagre.
Ahora que ya conocer otro uso sorprendente del vinagre en el hogar y sabes qué significa este truco, puedes aplicarlo cada cierto tiempo o cuando la freidora de aire esté muy sucia.
5 usos impresionantes del vinagre en la cocina
- El vinagre de alimentos se puede usar en la cocina para mejorar la textura, sabor y cocción de algunos alimentos. Un ejemplo de lo anterior son las carnes rojas, el arroz, los huevos y pescados.
- El vinagre es muy bueno para desengrasar superficies, sobre todo las hornallas, el horno, las fuentes, sartenes y cubiertos.
- Con vinagre se puede desinfectar el microondas y el horno, calentando un poco en el interior.
- El vinagre es muy bueno para neutralizar los olores de la heladera.
- Con unas gotas de vinagre de alimentos se pueden desinfectar las frutas y verduras.