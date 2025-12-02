Cómo puedo sacar las manchas de comida del auto usando vinagre

Comer en el auto no es la mejor idea, pero muchas veces no nos queda otra opción. Cuando comemos algo con grasa, pegajoso o líquido, el probable que caiga en los asientos y en las alfombras, ensuciando todo y llenando el auto de mal olor. No dejes esta mancha sin limpiar, cuanto antes actúes, más rápido saldrá. Hoy te comparto un truco con vinagre para ello.
El vinagre es uno de los productos de cocina y limpieza naturales más utilizados en el hogar. Se puede obtener vinagre de dos maneras: por medio de un proceso de fermentación natural o por destilación de ácido acético. Este último solo sirve para limpiar, no es apto para consumo por su alto grado de acidez.
Paso a paso: cómo usar vinagre para limpiar las manchas de comida del auto
Las manchas de comida en el auto se pueden limpiar en pocos minutos. Con una mezcla multiusos de vinagre, agua y detergente, puedes remover los pegotes de azúcar, café, grasa y aceite.
Una vez que detectes la mancha, rocía la solución de vinagre y deja que el producto actúe por unos minutos. Si es necesario, espolvorea un poco de bicarbonato para absorber la humedad, o seca con una servilleta de papel.
Puedes llevar un pulverizador con agua y vinagre en el auto para usarlo siempre que lo necesites.
Partes del auto que puedes limpiar con vinagre
Siempre que limpies el auto con vinagre hazlo con mucha precaución. Al ser un ingrediente sumamente ácido, puede quemar algunas superficies si no se rebaja con agua. Lo ideal es usar vinagre de limpieza destilado, rebajado con agua. El vinagre de alimentos también sirve, pero es menor efectivo para limpiar.
Por eso siempre hay que preparar una solución de agua y vinagre para limpiar y evitar algunas partes del auto, como las pantallas digitales y la pintura, el vinagre puro puede dañarla.
- Puedes usar vinagre para desinfectar el tablero del auto y retirar los pegotes.
- El vinagre también se puede usar para limpiar las ventanas o cristales del auto, remover el excremento de paloma y eliminas las marcas de agua de los mismos.
- Con un poco de vinagre puedes limpiar las ruedas del auto y remover la mugre pegada.
- También puedes desinfectar las alfombras y asientos del auto y mantenerlas libre de polvo, suciedad y hongos.
- Si rocías vinagre en los faros del auto, puedes limpiar completamente las marcas de tierra, agua y restos de insectos.
- El vinagre también se utiliza para disminuir los olores del interior del auto. Puedes colocar un vaso con vinagre dentro del auto, dejarlo actuar toda la noche y retirarlo por la mañana. Este truco también sirve para quitar el olor del baúl.