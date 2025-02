Por la adicción al juego online, el Sedronar trabaja en programas de prevención en Mendoza

vilapriño juego on line. Legislatura de Mendoza.jpeg La vicegobernadora Hebe Casado junto al legislador Abel Freidemberg y Manuel Vilapriño en la reunión de la Bicameral de Salud.

Por otro lado, para el profesional “la gran mayoría de las internaciones que tenemos tienen un cuadro de consumo. Estamos intentando registrar datos serios en cuanto al juego online. Si un chico accede a una plataforma de este tipo es porque falsificó los datos del padre. Las apuestas online son un problema y es muy interesante que podamos debatirlo en la Legislatura de Mendoza”.

La experiencia de Guaymallén en consumos problemáticos

En diciembre del 2024, se estableció un convenio tripartito entre el Sedronar, el Ministerio de Salud de Mendoza y la Municipalidad de Guaymallén con el objetivo de aplicar el Programa Nacional de Acompañamiento Territorial en materia de Drogas; a partir de la cual Guaymallén pone a disposición los recursos materiales y humanos y el organismo nacional brinda las herramientas teóricas.

La Sedronar facilita “la capacitación, seguimiento y acompañamiento del equipo técnico integrado por profesionales del ámbito de la psicología, trabajo social, entre otras disciplinas”.

Las tres partes constituyen “una mesa territorial que promueva abordajes intersectoriales e intergubernamentales que incluye la participación de organismos rectores en Salud Mental, Niñez, Justicia y Género y Diversidad (entre otros) para la elaboración de protocolos que permitan el respeto de la singularidad de cada intervención y para desarrollar circuitos y estrategias locales para el abordaje comunitario”, detallaron.

El titular de Salud Mental destacó que el juego on line "no es un brote", sino que una matriz difusa en función de cómo estamos como sociedad y advirtió que es un gran problema porque no hay solución único, sino abordajes intrasectoriales.

Guardias en Salud Mental en los hospitales de Mendoza

Del balance de las acciones en Salud Mental, Vilapriño también hizo mención al crecimiento en las guardias de salud mental en los hospitales de Mendoza que funcionan 24 horas y que tienen un protocolo de actuación.

"Ahora los médicos tienen adónde derivar y cómo. No podemos permitir que una persona no sea evaluada", resaltó.