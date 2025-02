Por el calor, en San Juan retrasaron el inicio de clases y los chicos volverán en marzo a las aulas

Encuesta

De todas maneras, en ese caso, el descontento tuvo otros motivos: que muchos padres están aún trabajando en la cosecha y que la mayoría no habrá cobrado para esa fecha.

El calor retrasó las clases en San Juan

La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, contó que el inicio formal será el mismo 24 pero con actividades de diagnóstico y nivelación que los alumnos deberán hacer en sus casas.

Es que según el pronóstico extendido, el lunes que los chicos deberían volver a la escuela, harán unos 37 grados.

Así, para evitar inconvenientes y golpes de calor, lo que resolvieron es que recién el 5 de marzo, las clases comiencen de manera presencial en todos los niveles, Inicial, Primario y Secundario. Mientras tanto, los docentes, que sí asistirán a las escuelas, tomarán capacitaciones.

Según calculó la ministra, ese retraso de los chicos a las aulas no chocará con la aspiración de los 190 días de clase que baja desde la Nación.

Ciudad, Mendoza 16 febrero 2019 Calor. Niños se refrescan en la fuente de agua frente a casa de gobierno. Luis Amieva / UNO Los niños se refrescan donde pueden ante el calor. En San Juan hasta retrasaron el inicio de clases.

Sobre cuándo dejarán los chicos de asistir a las aulas, ya en diciembre de este año y cuando las temperaturas vuelven a ser sofocantes, el Gobierno sanjuanino prefirió no dar una fecha certera: “Será alrededor del 12 de diciembre”, dijo la funcionaria.

El año pasado, hubo críticas porque los alumnos debieron cursar hasta el 20 de diciembre.

Las clases en Mendoza

El inicio de clases en Mendoza también fue programado para el 24 de febrero, pero en este caso, al menos hasta ahora, no se maneja como alternativa la posibilidad de cursar online la primera semana. Para esos días, el pronóstico extendido proyecta unos 30 o 31 grados, aunque también algunas tormentas eléctricas.

El SUTE tomó la posta para cuestionar el inicio de clases en febrero en Mendoza pero entre los argumentos no se tuvo en cuenta la temperatura. “En muchas regiones los estudiantes no van porque los papás están en la cosecha y los chicos acompañan. Y muchos de ellos no tendrán un cuaderno nuevo porque a esa altura los padres están juntando el peso para comer, no para comprar un guardapolvo o una mochila”, dijo Sedano.

Para el gremio, “las clases deberían empezar en marzo como ha sido históricamente en Mendoza”.