Plantas: por qué se secan las puntas de las hojas

puntas secas plantas.jpg Plantas: conocé los motivos de las puntas secas en las hojas

Todos los amantes de las plantas de interior sueñan con tenerlas siempre hermosas y bien cuidadas. Cumplen con los cuidados necesarios y sin embargo llega un momento en el que las puntas de las hojas comienzan a secarse.

Y es que a pesar de saber y cumplir con los cuidados básicos para que nuestras plantas de interior estén bien, puede pasar que las plantas sufran situaciones de estrés ocasionado por distintos motivos. Este es el síntoma más común por el que las puntas de las hojas se secan.

►TE PUEDE INTERESAR: Plantas: los 4 consejos para mantener tu jardín en invierno

por_que_se_secan_las_puntas_de_las_hojas_de_las_plantas_3422_orig.jpg Son 5 los motivos principales por lo que las puntas de las hojas de las plantas se secan

Plantas: las 5 razones por las que se secan las puntas de las hojas

Hay 5 motivos principales que hacen que las plantas de interior sufran de estrés y en consecuencias las puntas de las hojas se sequen.

1. Falta de agua

Cuando una planta muestra las puntas marrones en las hojas es muy habitual que le falte riego. Aquí debemos tener en cuenta que a pesar de que esté recibiendo una buena cantidad de agua es posible que su sustrato no permita que sus raíces sean capaces de absorber correctamente.

2. Exceso de agua

Si observas que el sustrato de tu planta de interior está demasiado seco, regala de manera paulatina y observa cómo reacciona la planta. Es muy importante que no la riegues de forma excesiva y drástica, ya que esto puede generar que se encharque o algo mucho más peligroso como una asfixia radicular.

3. Raíces saturadas

A veces pasa que no se le da mucha importancia a los trasplantes. Pasan las temporada, las plantas van creciendo cada vez más y pasan a necesitar una maceta más grande. Cuando esto no sucede, y no hacemos el cambio de maceta, las raíces comienzan a saturarse por lo que son incapaces de absorber el agua de riego y el abono que se le proporciona.

4. Exceso de sol

Como ya sabemos el sol es muy beneficioso para las plantas, pero una excesiva exposición puede perjudicar a la planta. Si observas que tu planta se está quemando por el sol, movela a otra parte de la casa con una luz media y observa su evolución.

5. Corrientes de aire

Muchas plantas sufren cuando se encuentran en zonas de la casa con grandes corrientes de aire. Si tu planta está ubicada en un espacio en el que circule mucho el aire, es recomendable que la cambies a otro lugar.

►TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué se me mueren las plantas? Los 3 motivos principales