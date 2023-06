¿Por qué se me mueren las plantas? Los 3 motivos principales

plantas cuidado.jpg Los 3 motivos principales por lo que se mueren las plantas

Generalmente las plantas son más fáciles de cuidar de lo que pensamos. Pero al no saber bien qué cuidados necesitan cometemos ciertos errores que después terminan afectando a nuestra planta y en consecuencia muere.

por_que_se_secan_las_puntas_de_las_hojas_de_las_plantas_3422_orig.jpg El exceso de agua es el motivo principal por el que se mueren las plantas

Plantas ¿cuáles son los motivos por los que mueren?

- Exceso de agua: La causa más común de que una planta se muera no es por no regarla, sino por hacerlo en exceso. Sabemos que el agua es fundamental para su desarrollo, pero no todas las especies necesitan la misma cantidad ni la misma frecuencia. Es importante conocer qué cantidad de agua necesitan y es preferible regar de menos que de más y se pudran las raíces al regarla mucho.

- Luz: Un exceso de sol directo puede llegar a quemar las flores y las hojas de nuestra planta en casa. Por eso, es necesario saber si las plantas que tenemos en nuestro interior de la casa o en el balcón, necesitan luz directa o indirecta y en función de esto cambiarlas de lugar o no.

- Plagas: Son una de las razones más habituales por las que se muere una planta en el hogar. Para evitar las plagas es importante observar las plantas de manera regular, para ver si están sufriendo algún cambio por enfermedad.

