plantas (5).jpg

Plantas: conoce las 4 especies de ficus que son tendencia este 2024

Ficus pandurata

Está entre las cinco plantas más elegidas para sumar en el interior del hogar. También conocida como ficus lyrata, es una planta muy decorativa, resistente y fácil de cuidar. Enamora a muchos con sus hojas verde oscuro que pueden alcanzar los 25 cm de largo.

En relación a sus cuidados, necesita de un ambiente luminoso evitando los rayos directos del sol ya que quemarán las hojas. Evita ubicarlo en un lugar con corrientes de aire. Necesita de un riego moderado y dejar que el sustrato se seque entre riego y riego. Sobre el sustrato debe ser liviano, rico en materia orgánica y bien drenado.

pandurata.jpg

Ficus elástica o gomero

Popularmente se lo conoce como gomero y es uno de los ficus más elegidos entre los fanáticos del mundo verde. Son un clásico y nunca pasan de moda por ser una planta muy decorativa, resistente, fácil de cuidar y de rápido crecimiento.

Si bien es común encontrarlo en macetas, también se puede plantar directamente en tierra convirtiéndose en un árbol de hasta 20 metros de altura. Le gusta los lugares con mucha luz indirecta aunque puede sobrevivir en espacios a la semisombra pero no crecerá tanto. Prefiere lugares cálidos y es importante evitar los cambios bruscos de temperatura. En relación al riego debe ser moderado y sólo cuando el sustrato se haya secado por completo.

ficus-elastica-.jpg

Ficus benjamina

Esta hermosa planta con forma de arbolito es ideal para decorar cualquier rincón del hogar. Es resistente, fácil de cuidar y muy recomendado para aquellas personas que recién empiezan en el mundo de la jardinería.

Además de dar un toque tropical y de frescura, mejora la calidad del aire al absorber y neutralizar tóxicos como el benceno, formaldehído y tricloroetileno. Necesita buena luz natural indirecta, se recomienda ubicarla cerca de una ventana con luz filtrada. El riego debe ser regular y moderado, se recomienda pulverizar sus hojas a diario sobre todo en épocas calurosas.

ficus.jpg

Ficus elástica Ruby

Es sin dudas uno de los ficus más trendy de la temporada. Sus hojas se lucen con tonos verdes y rosas y eso la convierte en una de las plantas más elegidas. Es resistente, fácil de cuidar y apta para principiantes.

Necesita de mucha luz indirecta, de riegos moderados y sólo cuando el sustrato se haya secado por completo. No tolera el exceso de agua y el sustrato debe ser rico en nutrientes y contar con un buen drenaje que evite los encharcamientos. Se sugiere limpiar sus hojas una o dos veces por semana para que no pierdan su particular brillo y además porque tienden a acumular bastante polvo en sus hojas.