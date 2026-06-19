Plan canje de celulares: cómo obtener un teléfono moderno entregando tu viejo aparato

Una de las empresas más importantes en tecnología de teléfonos celulares posee un plan canje para que las personas puedan acceder a aparatos nuevos entregando el viejo y un poco de plata.
En total, son 16 teléfonos celulares los que se pueden conseguir y son todos de última generación, con la tecnología más avanzada y con las cámaras de fotos más avanzadas del mercado.
El plan canje de teléfonos celulares
Este plan canje de celulares lo hace la empresa Samsung, que también tiene el mismo plan para Smart TV. En el caso de los teléfonos, la empresa ha dispuesto entre los modelos que se pueden conseguir diferentes modelos de Galaxys S24, S25 y S26, como así también el Galaxy Z.
Entre los aspectos positivos que tiene este plan canje es que, además del descuento que se puede conseguir gracias a la entrega del teléfono viejo, el saldo restante se puede pagar en 9 o 12 cuotas sin interés y si se llegase a pagase en una sola cuota de puede obtener hasta un descuento extra del 32%, según se puede consultar en la web de la tienda de Samsung.
Cómo acceder al plan canje
Para poder cambiar a este plan canje de celulares hay que ingresar a la tienda web de Samsung. Una vez allí, hacer click en la pestaña de "Smarthphones", donde se podrán ver todos los teléfonos que están disponibles para este plan canje, que tiene como finalidad que más personas renueven sus aparatos.
Una vez seleccionado el teléfono que se quiere, se debe colocar cuál es el modelo que uno posee para dar a cambio y responder preguntas que tienen que ver con su funcionamiento y el estado. De eso dependerá la suma por la que se recibe el aparato viejo y el precio que se deberá abonar para obtener un nuevo celular.