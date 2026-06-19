Plan canje de celulares: cómo obtener un teléfono moderno entregando tu viejo aparato

Entre los aspectos positivos que tiene este plan canje es que, además del descuento que se puede conseguir gracias a la entrega del teléfono viejo, el saldo restante se puede pagar en 9 o 12 cuotas sin interés y si se llegase a pagase en una sola cuota de puede obtener hasta un descuento extra del 32%, según se puede consultar en la web de la tienda de Samsung.

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Cómo acceder al plan canje

Para poder cambiar a este plan canje de celulares hay que ingresar a la tienda web de Samsung. Una vez allí, hacer click en la pestaña de "Smarthphones", donde se podrán ver todos los teléfonos que están disponibles para este plan canje, que tiene como finalidad que más personas renueven sus aparatos.

Una vez seleccionado el teléfono que se quiere, se debe colocar cuál es el modelo que uno posee para dar a cambio y responder preguntas que tienen que ver con su funcionamiento y el estado. De eso dependerá la suma por la que se recibe el aparato viejo y el precio que se deberá abonar para obtener un nuevo celular.