Pichón de Loyds: la radiografia de un niño rico a través del humor negro y el sarcasmo

Loyds atiende desde su casa. “Soy Loyds” a secas advierte. No es cuestión de nombre artístico, sino que simplemente responde a ese apodo desde que era un niño. Jorge Lebrón es solamente un nombre en el documento. “Hasta mis hijas me dicen Loyds”. En las últimas semanas, “Pichón”, el último libro de una trilogía que arrancó hace 10 años llegó a las librerías y no demoró nada en convertirse en una de las principales novedades.