Peligro en la alta montaña mendocina por una "situación extraordinaria" de viento, nieve y lluvia

nieve en mendoza edemsa2.jpg Algunos pronósticos indican que podría haber una acumulación de 1,5 y hasta 2 metros de nieve en la alta montaña. Imagen ilustrativa.

Por eso, el cruce a Chile permanece cerrado para todo tipo de vehículo por tiempo indeterminado y se activó el sistema de alerta temprana, con el cual la Cancillería de Argentina se comunica con los países vecinos para pedirles que no salgan camiones que viajen hacia Chile, explicó el coordinador del Paso, Daniel Galdeano.

Además, indicó que personal de Aduana deja de documentar a los transportes para desalentar su ingreso a la provincia "para evitar que se haga esa acumulación de transportistas ya que los perjudicados son ellos cuando deben quedarse en lugares que no son los mejores".

Turismo interno por la nieve en Mendoza

Cuando se habla de nevadas en la alta montaña, y más durante un fin de semana lago con el día de las infancias en el medio, los mendocinos automáticamente piensan en hacer una escapadita hasta la cordillera, jugar un rato y volver. Este viernes el tránsito interno está habilitado hasta Las Cuevas.

los puquios nieve en mendoza6.jpg Los mendocinos buscan hacer una escapada hacia la alta montaña especialmente cuando hay nieve. Imagen ilustrativa. Foto: Julián Chabert/ Canal 7 Mendoza

La transitabilidad de la Ruta 7 depende de Vialidad Nacional, quienes a diario informan hasta qué zona se puede circular. En el caso que se pueda llegar a los pueblos de cordillera, el coordinador del paso a Chile, Daniel Galdeano, hizo hincapié en la responsabilidad que deben tener todos los que decidan ir a la montaña.

"Les pedimos a todos los que hagan turismo interno que sean precavidos, que estén atentos a los pronósticos, que lleven mucho abrigo, alimentos, agua y también combustible", expresó Galdeano para concientizar que circular en la montaña, y más con estas condiciones, no es lo mismo que hacerlo en la ciudad.

Temporal de nieve en Las Cuevas

Manuel Roco es el encargado de un restaurante en Las Cuevas, donde se espera que el temporal de nieve se haga sentir, y solo quienes viven allí conocen cuando se acerca un temporal de nieve.

"Ahora está despejado, el sol a pleno, parece un día de primavera", señaló Manuel poco antes del mediodía de este viernes. Y explicó: "Están empezando a aparecer las nubes en el Cristo Redentor y en el cerro Tolosa, que es donde se cierra y cuando se cierra ahí es seguro que nieva".

LAS CUEVAS (2).JPG En Las Cuevas solo viven 5 personas de manera permanente y están provistos de todo lo necesario para pasar un temporal de nieve. Imagen ilustrativa.

Según el pronóstico que él consulta, y que aseguró que "no le falla nunca", la nevada fuerte "se espera para el domingo y va a acumular 1,20 metros de nieve y sigue así hasta el miércoles el temporal fuerte".

Explicó que en la noche del jueves y madrugada de este viernes nevó un poco, pero como el suelo estaba seco y caliente por el sol se derritió rápidamente. "Pero ahora el suelo ya quedó húmedo y se congela. Eso ayuda a que lo que caiga ahora se acumule. Pero cuando ya salga el sol fuerte se va a derretir".

Mientras, indicó que están preparados para este tipo de temporales fuertes y las bajas temperaturas. Contó que en Las Cuevas solo viven 5 personas de manera permanente y quienes trabajan allí van y vienen de otros pueblos.

"Estamos abastecidos con comida, pan, harinas, mercadería en general, porque si no trabajado igual tenemos que tener comida para nosotros". Manuel explicó que en el restaurante cuentan con placas eléctricas y estufas a kerosene, "tenemos más de 500 litros de kerosene, además de dos zeppelin de gas, y gas envasado con garrafas de 10, 15 y 45 kilos. El miércoles ya nos abastecimos de tubos y con eso duramos hasta la otra semana".

Las cuevas.jpg La nevada de la noche del jueves y madrugada del viernes se derritió con el sol de la mañana, pero se espera que se acumule más de un metro de nieve el domingo. Imagen ilustrativa.

Mientras el restaurante permanece cerrado en medio de una nevada, "tenemos que controlar que no se congele el agua de la cocina y especialmente de los baños. La única forma de evitarlo es con fuego controlado".

Malestar de los camioneros

El Paso Cristo Redentor cerró en la tarde del miércoles para todo tipo de vehículos de manera preventiva por el pronóstico de nevadas, pero hasta el mediodía de este viernes las condiciones eran buenas y el tránsito interno estuvo habilitado hasta la boca del túnel.

Ricardo Squartini, titular de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) expresó: "El cielo está impecable en Uspallata, en Las Cuevas, también Los Libertadores y en Guardia Vieja, en Chile, pero el Paso Cristo Redentor está cerrado a pesar que no está nevando".

reclamo de camioneros varados2.jfif Hasta el viernes al mediodía contabilizaron 700 camiones varados desde Uspallata a la espera de la reapertura del Paso Cristo Redentor. Imagen ilustrativo. Foto: Diario UNO

Ya son 700 los camiones varados en Mendoza a la espera de la reapertura del cruce a Chile. "Están entre la YPF y la Eg3 de Uspallata, y empezaron a parar en la YPF Mercosur ubicada en Acceso Sur antes del empalme con la Ruta 7".

Según los pronósticos que manejan desde la asociación, "la tormenta de nieve recién empezaría mañana sábado y cesaría el domingo y el lunes. Están hablando solamente de una nevada importante para la madrugada del sábado y después puede ser lluvia, y eso trae el miedo a los desprendimiento y aludes que suelen caer".

paso cristo redentor guardia vieja paso a chile 3.jpg Así quedó la ruta 60 de Chile a fines de junio luego de una fuerte tormenta de lluvia. Imagen ilustrativa.

El malestar de Aprocam es que mientras tanto, el jueves y el viernes, "podrían haber cruzado camiones, podría haber sido de una manera controlada con tandas de hasta 50 camiones en ambos sentidos ya que por el horario del paso trabajamos de día, lo que es mejor".

Squartini sostuvo que "los propietarios de camiones tenemos que acatar a la prevención de los Coordinadores del Paso para que no lleguen más camiones y no se colapse Mendoza, además que no pueden quedar en esas condiciones tan malas en la ruta".

"Sabemos muy bien que si las condiciones no están dadas no se puede pasar, pero cuando están dadas deberían dejar pasar. Con la tecnología y comunicación deberían permitir largar camiones de manera controlada", agregó.

Pronóstico del tiempo para Mendoza con lluvias, viento Zonda y nevadas

Durante este fin de semana largo se esperan eventos climáticos que serán "exagerados y extraordinarios" en Mendoza. El meteorólogo Federico Norte detalló que se sentirá el impacto del fenómeno del Niño, que llegará con lluvias fuera de lo común e intensas nevadas en la cordillera. Además, adelantó que hay 76% de probabilidad que el viento Zonda baje al llano entre el domingo y el lunes.

"Va a ser extraordinario este fenómeno del Niño", indicó Norte y agregó: "En Mendoza el impacto se va a empezar a notar en este fin de semana largo con gran inestabilidad en la montaña con nevadas y viento Zonda exagerados".

El temporal en la cordillera comenzará el sábado y se extenderá por lo menos hasta el miércoles 23: "Va a ser muy intenso y prolongado. Hay modelos que anuncian lluvias en zonas cordilleranas cercanas a Uspallata y Potrerillos, con valores fuera de lo común durante este fin de semana largo", dijo Norte.

viento zonda en mendoza (3).jpeg Anticiparon 76% de probabilidad que el viento Zonda baje al llano entre la tarde del domingo y el lunes. Imagen ilustrativa. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Además, adelantó y alertó sobre una situación que afecta a todos los mendocinos: "Para el lunes 21, que afortunadamente es feriado, hay 76% de probabilidad que el viento Zonda baje al llano. Podría aparecer el domingo en la tarde o en la noche y se mantendrá gran parte del lunes".

El tiempo día por día

Para este viernes habrá nubosidad variable y frío, y desde el sábado comienzan a cambiar las condiciones: "la temperatura mínima será de 5 grados y la máxima llegaría a los 16 grados con nubosidad variable; y empieza a manifestarse el Zonda en altura, además de intensificarse las nevadas en la cordillera", expresó Norte respecto al inicio del fin de semana.

El domingo, para cuando habrá festejos por el Día de las Infancias, hay probabilidad de lluvias durante la mañana, y Zonda en el llano desde la tarde o noche. Además, en la alta montaña, seguirán las intensas nevadas.

viento Zonda.jpg Por el Zonda en el llano el lunes la máxima podría llegar a los 28 grados. Imagen ilustrativa. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Para el lunes, como consecuencia del viento Zonda, "se espera que la temperatura mínima sea elevada entre 12 y 14 grados y la máxima dependerá de la de la intensidad del Zonda, pero alcanzaría los 26 o 28 grados. Además, grandes precipitaciones en la montaña", señaló el meteorólogo.

Y agregó: "Es muy impresionante lo que puede pasar en la montaña mendocina con esta situación, que sería la primera señal del Niño intenso en nuestra región. Los fenómenos pueden ser extraordinarios".