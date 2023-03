Consultado el histórico director vendimial si no habría que innovar el espectáculo del Acto Central, respondió afirmativa y enfáticamente: "Coincido con esta visión. La verdad es que este año ha sido muy raro, porque la mayoría de la actividad ha estado muy pegada a lo político. Siempre en Vendimia hemos tenido años políticos. Es más: la Vendimia nace desde una visión política".

► TE PUEDE INTERESAR: La Reina de la Vendimia se defendió de los que la atacaron en las redes sociales

Luego agregó: "Pero este año ha sido extraño porque nuestra fiesta era única, y no había tantas celebraciones como hay ahora. Y creo que nosotros hemos venido como en una especie de planeador, con cierta comodidad de que esto funciona, y va para adelante así como está. Pero nada es así, en realidad hay que resignificar todo el concepto de la Vendimia".

acto central vendimia 2022.jpg Desde la imposición de la música en vivo en el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia, la calidad general del espectáculo se elevó considerablemente. Se plantea la obsolencia de una estructura argumental.

"Hay que resignificar la Fiesta de la Vendimia"

El dramaturgo mendocino apostó más fuerte en su concepto al decir que "en realidad hay que resignificar toda la Fiesta. No se trata sólo del espectáculo central. Es más: sería muy subjetiva mi opinión si me pongo a analizar qué hizo este director (Franco Agüero), que como todos los otros directores ha hecho lo que ha querido, como una muestra de lo que sabemos hacer desde lo artístico".

"Pero en realidad, no todo pasa desde lo artístico, lo que hay que resignificar es lo que significa la Fiesta de la Vendimia para los mendocinos, antes de que esto caiga en una cosa que no sería conveniente, y perdamos todo. Estos últimos meses hemos estado viendo si era mejor lo de otras provincias que lo nuestro", alertó Marabini.

"Hay una postura muy seria, que yo apoyo, donde nadie dice que no puede haber un festival en el marco de la Fiesta de la Vendimia, pero no una Fiesta de la Vendimia en el marco de un festival" "Hay una postura muy seria, que yo apoyo, donde nadie dice que no puede haber un festival en el marco de la Fiesta de la Vendimia, pero no una Fiesta de la Vendimia en el marco de un festival"

Desde la mesa del programa que conduce Javier Dellamaggiore y la premiada Agustina Fiadino plantearon que los argumentos vendimiales son difíciles de entender, y el director confirmó: "A veces pasa que se hace una carrera a la pseudo-intelectualidad. Yo he hecho los libretos de mi propia Vendimia. Por supuesto que respeto a todos los libretistas. Hay libretistas que respetan el género a rajatabla y me parece que son brillantes, como el caso de Vilma Vega, creadora del género, y hay muchos más. Pero después está ver qué ponemos, qué hacemos. Hay como una especie de distintas visiones de cómo hacer un libreto. Los libretos son parte de lo que pasa en la realidad y en el momento".

Acto Central Vendimia 2023_82.jpeg Según la palabra autorizada de Pedro Marabini, hay que resignificar el sentido de la Vendimia. Axel Lloret

Respecto del tema argumental, Pedro sumó: "Yo este año hice una Vendimia en Junín, donde planteé en el escenario lo siguiente: sale un protagonista que dice '¿Por que estamos festejando la Vendimia este año, que cayó piedra, que hubo heladas y que no vamos a cosechar nada'? Y hay que plantear desde ese punto de vista. Por eso que el público se siente más adherido a lo que está pasando en la celebración, cómo salir adelante desde la creatividad del bodeguero, del viñatero, y el artista también. El artista tiene el compromiso de ver qué hace con su Vendimia".

Para contemporizar la fiesta de la cosecha, Marabini reflexionó: "Hay que tener en claro el objetivo, de qué significa verdaderamente la celebración vendimial. Qué significa la fiesta como una especie de industria turística o del conocimiento de esta industria que todos proponemos desarrollar en Mendoza en el marco de la innovación. Nosotros no nos podemos quedar en sólo una expresión artística chiquita, sin hablar del tamaño o magnitud de la fiesta. Hablo del contenido y de la importancia que tiene para todo el país, ya que esta es una fiesta nacional".

Para concluir, disparó: "Creo que ha llegado el momento de tomar seriamente una resignificación del tema Vendimia con expertos en el tema, todos sentados a la mesa de lo creativo para ver qué hay que hacer con nuestra celebración, y dejarse de competir y pelearse con San Juan, que es una cosa diferente. Tenemos que potenciar la región, y siquiera apareciera alguna cosa similar en San Luis o La Rioja, para desarrollar el turismo relacionado con el espectáculo".

►TE PUEDE INTERESAR: La productora de la Vendimia estalló contra quienes cuestionaron el show y los tildó de "resentidos"