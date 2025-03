Los médicos no podían creer las razones que le comentaba el joven, quien detalló que sus problemas comenzaron tras ganar una apuesta a un amigo, quien le dijo que no lograría realizar 2.000 sentadillas en un tiempo determinado. Pero, claro, el hombre no se iba a dejar avasallar fácilmente y aceptó el reto.

Confiando en sus capacidades comenzó y finalizó la prueba en el tiempo estipulado, pero luego comenzó a experimentar síntomas preocupantes: una gran hinchazón en sus piernas, gran dolor, el color de su orina se tornó marrón oscuro y, al poco tiempo, dejó de orinar por completo.

Sentadillas.jpg El joven no podrá volver a realizar sentadillas por bastante tiempo.

Un panorama desalentador

Los especialistas en el área le diagnosticaron rabdomiólisis, una afección médica que puede ser mortal ya que provoca la degradación del tejido muscular y su ingreso al torrente sanguíneo. Si no se trata, las consecuencias pueden ser preocupantes ya que provoca insuficiencia renal, problemas cardíacos y hasta la muerte.

En el caso del joven ruso el músculo de la pierna comenzó a deteriorarse por el esfuerzo extremo, provocando un aumento pronunciado de los niveles de creatinina y urea. Fue así que los estudios pertinentes revelaron que sus riñones no funcionaban como correspondía, llegando solo al 50% de su capacidad.

Para fortuna del paciente, los profesionales de la salud lograron curar la insuficiencia renal aguda sin llegar a practicarle diálisis, sin embargo, el daño causado por la rabdomiólisis necesitará tiempo para sanar. Además, tendrá que realizar una rehabilitación que contempla entre tres meses y un año.

El hospital realizó un comunicado de prensa donde reflexionaron: "La fuerza no solo reside en los logros físicos, sino también en la capacidad de cuidar el propio cuerpo".

