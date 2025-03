Es que si ves caminar a un joven con el puño de su novia introducido en su boca, no es algo que vemos todos los días. Y se transforma en una situación aún más llamativa si no encuentran otra solución que asistir a un hospital: si, con un mano entre sus labios.

Cara de sorpresa2.jpg

Quiso filmar un video divertido introduciendo su mano en la boca del novio: terminaron en el hospital

Los médicos de un hospital ubicado en Jilin, en China, aún no salen de su sorpresa a recibir dos pacientes que presentaban uno de los casos más particulares y extraños que han recibido hasta el momento. No se trata de un capítulo de la serie estadoudinense Doctor House, donde el profesional de la salud era el encargado de encontrar patologías raras, sino que, en esta situación los protagonistas incluían un video, un brazo y una boca que no se podía abrir más ni cerrar.