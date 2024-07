Según los expertos, entre 1966 y 1969 la Reserva Federal de Estados Unidos imprimió varios billetes de 100 dólares con sellos azules y rojos. La razón es que esos billetes eran respaldados con certificados de plata y de oro, por lo que cada color de sello distinguía el tipo de certificado.

billete 100 dolares.jpg

En el caso de este billete de 100 dólares, se lo distingue por su sello rojo, que tiene superpuesta la leyenda "One Hundred" y la frase "This note is legal tender for all debts, public and private".

Ejemplares de este billete de 100 dólares se venden hasta en 320.000 dólares en diversos sitios de compra venta. Igualmente, antes de comprar este billete o cualquier otro, siempre conviene asesorarse con un experto en el coleccionismo de monedas y billetes, igual si alguien tiene algún ejemplar que quiera vender y que no sepa qué valor puede tener para un coleccionista.