Otra vez un auto quedó atrapado en el túnel del Shopping

Sin embargo, muchas personas no terminan de entender que es un retén hidraúlico y cuando llueve, igual intentan pasar por allí. Muchas veces, incluso corren la barrera para poder acceder.

"La barrera es una segunda medida de seguridad, cuando una persona vea que hay agua lo mejor es que no pase porque se puede emojar el distribuidor y quedarse. No queremos poner barreras automáticas para que no caigan arriba del auto, por eso hemos puesto manuales", señaló el funcionario a El Siete, al mismo tiempo que le pidió a los mendocinos que tengan precaución.

Túnel del shooping.jpg El túnel del Shopping atrapó a un desprevenido automovilista

De hecho, este miércoles un vehículo quedó atrapado en el agua que había inundado el túnel del Shopping y tuvo que ser rescatado por Bomberos y por una grúa.

Por ello, Grili señaló que hay que tener en cuenta que este tipo de retenes, como el del túnel del shopping, será más frecuentes y que se instalarán más ya que evitan que se inunden barrios e incluso que hayan colapsos vehiculares.