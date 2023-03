OSEP investigó el caso de un paciente mal atendido y responsabilizó a la empresa de ambulancias

“Así lo tengo que llevar a mi papá, caminando por una guardia, porque ni siquiera una silla de ruedas en el hospital (sic). Ni una puta silla de ruedas en el hospital El Carmen”, repite la mujer en su material antes de lanzar también críticas al Gobierno de la provincia. En medio de sus dichos, el paciente le pregunta si van a “tener que caminar hasta allá”, dando señales de que le será muy difícil.

VIDEO OSEP 2.jpg Parte del video que tomaron las cámaras de seguridad. Al irse la ambulancia de Emergencias, se observa que la de Ser Prisa, que traía al paciente, no ingresa.

Diario UNO consultó a OSEP sobre la veracidad del video, grabado aquel día a la 1.06 de la madrugada, y también respecto a si, efectivamente, habían obligado a un afiliado a ingresar a pie y en esas condiciones, algo que no parece ajustarse a protocolos médicos interesados por la salud de sus atendidos. Afirmaron que el video es real, pero que toda la negligencia fue de los profesionales de la empresa de ambulancias, Ser Prisa.

Preparan un sumario judicial

La obra social respondió que ya están investigando el caso y que fueron el chofer y la médica de la ambulancia (uno de ellos o ambos) quienes decidieron unilateralmente no tratar al hombre como correspondía. Afirmaron que el vehículo “ni siquiera se asomó a la puerta y, entendemos, le dijeron a la gente que no estaba permitido, cuando no es así”. De acuerdo a OSEP, estas personas les mintieron al hombre y a su hija diciéndoles que no se podía avanzar más allá de la puerta, mientras el criterio es totalmente contrario.

“Es una norma del protocolo: todos ingresan. Hasta dejan ingresar a taxis o vehículos particulares (con pacientes que lo requieran). Ambulancias con quien sea tienen permitido y deben entrar hasta la guardia”, fue lo primero que respondieron desde la entidad. A ello sumaron que hay una investigación de fondo y que será llevado a un sumario judicial administrativo.

VIDEO OSEP 6.jpg El hombre de 85 años, al que lo obligaron a bajar de la ambulancia cuando habría pedido hacerlo en camilla.

Además afirmaron que estaban buscando comunicarse con la empresa, aunque todavía no hay detalles sobre si el encuentro ya fue pactado o no, o si se dio por otras vías. Es que, de acuerdo al organismo estatal, en principio el hospital y sus trabajadores no tuvieron nada que ver con el incumplimiento.

Según supo este diario, también había intenciones de citar al afiliado y a su hija para que ampliaran detalles de lo que había ocurrido esa noche, ya que hasta el momento sólo se ha hecho público lo que la mujer dice en el video que filmó y envió. Entre lo que pueden aportar está la información sobre qué fue lo que les dijeron para no permitirles avanzar tan sólo unos metros más y evitar que caminara.

El descargo de OSEP por el paciente mal atendido

Luego de esto, la cuenta de Instagram de la obra social publicó un video en el que responde por la situación. Lo que se observa en él es la misma secuencia, sólo que tomada por las cámaras de seguridad que están al frente del nosocomio, y con detalles sobreimpresos que pretenden explicar más lo ocurrido.

“Pasa ambulancia de Ser Prisa, seguridad corre a abrir la puerta”, dice el material. Efectivamente, se ve a un empleado apurarse hacia la zona donde se acciona el ingreso. Sin embargo, la ambulancia no dobla en sentido a la entrada, sino que se queda detenida en lo que parece ser la calle. Eso mismo explica el comunicado oficial de OSEP: “No intenta ingresar, se estaciona y el afiliado junto a su hija entran caminando hasta la garita”.

OSEP.jpg Desde la obra social se desligaron de la culpa y afirmaron que ya están investigando el hecho.

Sobre el final muestran que un enfermero sí va a buscarlos con una silla de ruedas, que fue otra de las quejas de la mujer, quien decía que no había “ni una sola” para poder atenderlos correctamente.

“Fue algo que nos puso mal, porque el protocolo se respeta siempre y porque en las mismas cámaras queda claro que sí se le otorgó una silla de ruedas”, expresaron desde la obra social. Ahora queda pendiente ver si avanza esa investigación y si pueden caber sanciones contra quienes hayan puesto en riesgo la integridad del paciente.

