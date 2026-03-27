Nuevos créditos de ANSES: quiénes podrían pedir los préstamos de hasta $1.500.000

Los créditos ANSES fueron una herramienta económica de gran aceptación entre jubilados y trabajadores en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, pero una vez que asumió la presidencia Javier Milei, estos se suspendieron, aunque podrían retornar en la segunda mitad del año.
Algunos bloques opositores buscan que el Congreso apruebe el retorno de los Créditos ANSES y que estos no sean solamente para jubilados y trabajadores sino para un mayor grupo de personas.
¿Quiénes podrían acceder a los nuevos Créditos ANSES?
Según el texto del proyecto que circula en las comisiones legislativas, el universo de beneficiarios de estos créditos de ANSES podría alcanzar los 10 millones de personas. Los grupos habilitados para tramitar el auxilio financiero serían:
- Jubilados y Pensionados del SIPA que no superen los seis haberes mínimos
- Titulares de Asignaciones Sociales
- Pensiones No Contributivas (PNC)
- Monotributistas
- Personal de Casas Particulares
Las condiciones para acceder a los nuevos Créditos ANSES
A diferencia de los anteriores préstamos, estos nuevos créditos de ANSES tendrían como fin el desendeudamiento, por lo que no se acreditarían en las cuentas bancarias de las personas, sino que la transferencia iría a las cuentas de las entidades acreedoras, ya sean bancos o empresas emisoras de tarjetas de crédito.
En ese sentido, el proyecto coloca como tope de estos créditos un valor de $1.500.000, cifra que se iría actualizando mes a mes. En cuanto a las cuotas, estas no podrían superar el 30% del ingreso neto de cada persona que los solicita. De esa manera se busca evitar que las personas no puedan cumplir con sus necesidades alimenticias o habitacionales de ellos y de sus respectivas familias.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso si se aprobaran estos nuevos créditos ANSES, la última palabra será del gobierno de Javier Milei, ya que el presidente podría vetarlos en caso de considerar que fuesen contraproducentes para la política económica de su gestión.