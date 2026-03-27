Nuevos créditos de ANSES: quiénes podrían pedir los préstamos de hasta $1.500.000

Jubilados y Pensionados del SIPA que no superen los seis haberes mínimos

Titulares de Asignaciones Sociales

Pensiones No Contributivas (PNC)

Monotributistas

Personal de Casas Particulares

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Las condiciones para acceder a los nuevos Créditos ANSES

A diferencia de los anteriores préstamos, estos nuevos créditos de ANSES tendrían como fin el desendeudamiento, por lo que no se acreditarían en las cuentas bancarias de las personas, sino que la transferencia iría a las cuentas de las entidades acreedoras, ya sean bancos o empresas emisoras de tarjetas de crédito.

En ese sentido, el proyecto coloca como tope de estos créditos un valor de $1.500.000, cifra que se iría actualizando mes a mes. En cuanto a las cuotas, estas no podrían superar el 30% del ingreso neto de cada persona que los solicita. De esa manera se busca evitar que las personas no puedan cumplir con sus necesidades alimenticias o habitacionales de ellos y de sus respectivas familias.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso si se aprobaran estos nuevos créditos ANSES, la última palabra será del gobierno de Javier Milei, ya que el presidente podría vetarlos en caso de considerar que fuesen contraproducentes para la política económica de su gestión.