Nuevo mega shopping: 51 locales y 4 cines en 24 meses

El proyecto se denomina Paseo del Banco y se lleva a cabo en una edificación icónica situada en el núcleo urbano, en la confluencia de las calles Pinto y Rodríguez.

Cómo será por dentro

De acuerdo con varios medios, la responsable de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tandil, Marina Santos, detalló el progreso de las actividades: “Como toda inversión de esas características, en algún momento la empresa empezó a tratar de ver cuál era el panorama económico con el que se encontraba, básicamente porque era muy grande”.

shopping

“A principio de año terminamos de convalidar una última reforma que fue la de los subsuelos. Las obras arrancaron hace rato, pero con tareas menores, de limpieza, readecuación y refuerzo de estructuras”

Anticipó que dentro de este shopping habrá 51 locales, cuatro salas de cine, dos subsuelos, entre otros espacios. Se sabe que aproximadamente están pensando en 24 meses, más o menos.