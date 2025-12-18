Nuevo mega shopping: 51 locales y 4 cines en 24 meses

Llega un nuevo shopping que tendrá un tiempo de construcción muy acortado y una gran cantidad de locales. Este llevará el nombre de Paseo de Banco y se ubicará donde se encontraba el Banco Comercial en Tandil. A continuación te contaremos todos los detalles sobre esta construcción.
Un nuevo shopping
Este nuevo shopping estará ubicado en Tandil, una ciudad argentina ubicada en el centro-sudeste de la provincia de Buenos Aires, famosa por sus sierras (sistema de Tandilia), la Piedra Movediza (y su réplica), y sus quesos y salames. Se encuentra aproximadamente a unos 330-360 km al sur de la Ciudad de Buenos Aires, en una región de sierras bajas y un clima subhúmedo serrano.
La propuesta tiene como objetivo expandir la gama de servicios y áreas de consumo para los turistas, además de revitalizar un sector esencial de la ciudad. Es por ello que fue elegida una ubicación estratégica y de fuerte valor simbólica para llevar adelante el nuevo centro comercial.
El proyecto se denomina Paseo del Banco y se lleva a cabo en una edificación icónica situada en el núcleo urbano, en la confluencia de las calles Pinto y Rodríguez.
Cómo será por dentro
De acuerdo con varios medios, la responsable de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tandil, Marina Santos, detalló el progreso de las actividades: “Como toda inversión de esas características, en algún momento la empresa empezó a tratar de ver cuál era el panorama económico con el que se encontraba, básicamente porque era muy grande”.
“A principio de año terminamos de convalidar una última reforma que fue la de los subsuelos. Las obras arrancaron hace rato, pero con tareas menores, de limpieza, readecuación y refuerzo de estructuras”
Anticipó que dentro de este shopping habrá 51 locales, cuatro salas de cine, dos subsuelos, entre otros espacios. Se sabe que aproximadamente están pensando en 24 meses, más o menos.