No podrás creerla razón por la que los perros orinan los neumáticos de los autos

Al igual que otros tantos actos -casi reflejos- de los perros, esta recurrente práctica de levantar la pata y orinar en los neumáticos de los autos y otros vehículos tiene su explicación científica. Y algunos veterinarios y expertos se han encargado de explicarlo.

Por qué los perros orinan los neumáticos de los autos

No quedan dudas de que encontrar a uno o varios perros "in fraganti", orinando los neumáticos de un auto, no es algo muy agradable para el dueño de ese vehículo. Puede molestar en mayor o menor medida, pero de lo que no hay dudas es de que el conductor intentará disuadir al can para que se aleje del rodado.