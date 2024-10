Mascotas: Cómo saber si dos perros están jugando o peleando

Estas son las 3 claves a prestar atención para identificar si dos perros están jugando o peleando

Postura

La postura “play bow” es indicio de que los perros se están invitando a jugar y no a pelear. Consiste en la actitud de la mascota de recostarse sobre sus patas delanteras y apoyar el pecho en el piso mientras mantiene sus patas traseras están flexionadas, pero en alto. Además, suele mantener su cola en alto y en movimiento.

Día Mundial perros para adoptar.jpg

Si los perros se aproximan entre sí de forma lateral y sus cuerpos están blandos y relajados, es señal de que están jugando. Pero si se encaran de frente y con los cuerpos tiesos, nuestras mascotas están en plan de pelearse. Lo mismo ocurre con la cola: si juegan, estará alzada y en movimiento; pero si está escondida entre las patas, es señal de conflicto.

Mordedura y dientes

Los juegos entre perros pueden parecer bruscos, sobre todo si se compara con la manera en que juegan las personas. Por ello es que pueden incluir mordiscos entre sí, además de revolcones. Si las mascotas están jugando, los mordiscos serán suaves, e irán alternándose entre cada uno de los perros. Pero si los mordiscos son violentos y persistentes, hay una pelea.

Lo mismo ocurre con la manera en que los perros muestran los dientes. Si las mandíbulas están relajadas y con la lengua afuera, es señal de encontronazos amigables. Pero si las mascotas tienen las mandíbulas rígidas y los labios retraídos -lo que lleva a que expongan todos los dientes-, ya hay indicio de pelea.

Cómo se corren entre sí los perros cuando juegan y cuando pelean

Ya sea jugando o peleando, los perros no suelen quedarse quietos en un solo lugar. Expertos en comportamiento canino y de mascotas destacan que, si el espíritu es de juego, los perros se perseguirán entre sí e irán alternando el rol de "perseguidor" y "perseguido", lo que refleja que hay un juego correspondido.

Perros.png

Sin embargo, si un perro persiste en perseguir al otro y en golpearlo y voltearlo permanentemente para no dejarlo reponerse, es sinónimo de que el intercambio no es para nada amigable. Y es señal de que las personas necesitan intervenir para que las mascotas no se hagan daño entre sí en una evidente pelea.