Cuánto puede circular un auto con la luz de poco combustible encendida

Incluso, aún en los autos y vehículos más vanguardistas -aquellos que ofrecen una cuenta regresiva de cuántos kilómetros más pueden andar antes de quedarse sin combustible- esos números desaparecen cuando realmente queda poca gasolina. Solo se ven líneas, señal de que cada vez queda menos para que el auto se detenga.

color, vehiculos, combustible.png

La cantidad de kilómetros que puede circular un auto con la luz de "poco combustible" encendida

Especialistas en mecánica automotor no dudan al momento de concluir que conducir un auto con el tanque de combustible en reserva es una práctica que no se recomienda. De hecho, destacan que hacerlo de manera excepcional y ante una situación extrema no tiene consecuencias negativas, aunque estas pueden aparecer si el conductor lo convierte en una costumbre.