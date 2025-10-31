Inicio Sociedad Aceite
¡No lo hagas!: el peligro de tirar el aceite usado por las cañerías de la cocina

El aceite que usamos para cocinar, condimentar o freír puede generar un daño permanente en las cañerías de la cocina y el medio ambiente

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Cuando terminas de freír unas papas, cocinar unas milanesas o preparar unos huevos, lo más probable es que descartes el aceite de cocina por la pileta de los paltos. Este error común puede ser muy peligroso para el medio ambiente y para las cañerías de casa.

El aceite de cocina es un tipo de grasa que puede ser de origen animal o vegetal, aunque muchas veces utilizamos los aceites vegetales con mayor frecuencia, como el aceite de girasol, maíz y coco. El aceite se extrae exprimiendo o prensando semillas y frutos.

aceite
El aceite puede combinar varios litros de agua en cuestión de minutos.

¿Por qué nunca deberías tirar el aceite de cocina en las tuberías?

Muchas personas desechan los restos de aceite por el inodoro, la pileta de platos o peor aún, lo tiran en la tierra para que esta lo absorba. Como otras grasas y tipos de aceite, el de cocina es altamente contaminante.

El aceite genera una capa de grasa en la parte superior del agua. Este fenómeno puede dificultar el paso de oxígeno para los seres vivos hasta ocasionarles la muerte. Un solo litro de aceite, puede contaminar hasta mil litros de agua.

Además, el aceite de cocina puede generar graves problemas en las tuberías de casa. Tal como se ve en la foto, el aceite genera poco a poco una capa de grasa que se acumula y solidifica, hasta obstruir el tubo por completo.

contaminación por aceite
Destapar las cañerías en este estado puede ser muy complejo y engorroso.

Este problema puede generar malos olores, tapar la pileta de platos y atraer plagas por los restos de comida que se van acumulando. Un pequeño gesto, como tirar un chorrito de aceite caliente por la tubería, puede desencadenar problemas enormes.

Del mismo modo, el aceite de cocina en los suelos puede dañar y corromper la fertilidad de los mismos. El aceite no se degrada fácilmente y destruye la vegetación.

¿Cuál es la forma correcta de desechar el aceite de cocina?

Una vez que el aceite de cocina está completamente frío, lo mejor es colocarlo en una botella de plástico y colocarlo en la basura, bien cerrado y asegurándote de que no pierda por ninguna parte.

desechar aceite
Almacena el aceite con cuidado y evita cualquier contacto con el agua o la tierra del jardín.

También puedes reutilizar el aceite de frituras, hasta dos veces o tres. Cuando termines de cocinar, guárdalo en un frasco de vidrio en la heladera hasta que lo necesites nuevamente. Pero ojo, no lo uses más de las veces recomendadas porque puede ser perjudicial para la salud.

También puedes conseguir un producto para solidificar. Este tipo de productos se utilizan para transformar el aceite de cocina en una masa sólida que luego puede desecarse en la basura sin problemas.

