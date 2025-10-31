¡No lo hagas!: el peligro de tirar el aceite usado por las cañerías de la cocina

El aceite genera una capa de grasa en la parte superior del agua. Este fenómeno puede dificultar el paso de oxígeno para los seres vivos hasta ocasionarles la muerte. Un solo litro de aceite, puede contaminar hasta mil litros de agua.

Además, el aceite de cocina puede generar graves problemas en las tuberías de casa. Tal como se ve en la foto, el aceite genera poco a poco una capa de grasa que se acumula y solidifica, hasta obstruir el tubo por completo.

contaminación por aceite Destapar las cañerías en este estado puede ser muy complejo y engorroso.

Este problema puede generar malos olores, tapar la pileta de platos y atraer plagas por los restos de comida que se van acumulando. Un pequeño gesto, como tirar un chorrito de aceite caliente por la tubería, puede desencadenar problemas enormes.

Del mismo modo, el aceite de cocina en los suelos puede dañar y corromper la fertilidad de los mismos. El aceite no se degrada fácilmente y destruye la vegetación.

¿Cuál es la forma correcta de desechar el aceite de cocina?

Una vez que el aceite de cocina está completamente frío, lo mejor es colocarlo en una botella de plástico y colocarlo en la basura, bien cerrado y asegurándote de que no pierda por ninguna parte.

desechar aceite Almacena el aceite con cuidado y evita cualquier contacto con el agua o la tierra del jardín.

También puedes reutilizar el aceite de frituras, hasta dos veces o tres. Cuando termines de cocinar, guárdalo en un frasco de vidrio en la heladera hasta que lo necesites nuevamente. Pero ojo, no lo uses más de las veces recomendadas porque puede ser perjudicial para la salud.

También puedes conseguir un producto para solidificar. Este tipo de productos se utilizan para transformar el aceite de cocina en una masa sólida que luego puede desecarse en la basura sin problemas.