hombre deporte zapatillas.jpg El mejor ejercicio para vivir más y mejor es subir y bajar escaleras.

Cuáles son los beneficios de subir y bajar escaleras

Subir y bajar escaleras incrementa el NEAT

La entrenadora personal Sandra Lordén Álvarez, con respecto a esta actividad cotidiana que quema calorías, dijo que incrementa el NEAT: es el gasto energético no programado y puede ser desde caminar o hacer la compra a subir y bajar escaleras.

“Todo ello nos ayudará a tener un gasto calórico mayor a lo largo del día que, sumado día tras día, será clave para la pérdida de peso”, explica la experta.

Y ayuda a combatir la celulitis

Patricia Garin, terapeuta de The Beauty Concept, confirmó que la actividad física es un arma eficaz contra la celulitis y precisamente subir y bajar escaleras ayuda.

“Es una práctica muy sencilla que deberíamos hacer a diario, al igual que bajarlas”. En general es un excelente trabajo para el tren inferior (piernas y glúteos) y un buen trabajo cardiovascular.

La importancia de cuidar la postura

Tal y como nos explicaron desde Arsenal Femenino Madrid, es importante cuidar la postura a la hora de subir y bajar escaleras. "Como toda actividad física, con un control de la postura los resultados son mejores", aconsejan.

"Debemos activar el core en todo momento y así poder mantener la columna enderezada, sin cargar el peso hacia delante, y controlando que las escápulas estén bien ancladas. Además, también resulta interesante mover enérgicamente los brazos al mismo tiempo que subes o bajas las escaleras y de esta manera activas la musculatura completa de tu cuerpo”, explican.

Cuál es el estilo de vida tradicional de las Zonas Azules: ejercicio físico

deportiva-mujer-haciendo-ejercicio-parque_1303-10133.avif En las Zonas Azules, las personas viven más de cien años, en parte, porque están en zonas geográficas empinadas.

Lo de subir y bajar escaleras no es nada nuevo. Sin embargo, es llamativo ya que existe una correlación directa entre el empinamiento de los terrenos y la longevidad. Tal como lo explica Pes, en una de esas Zonas Azules, concretamente en la región de Barbagua en Cerdeña, sus habitantes centenarios hacen ejercicio sin darse cuenta porque tienen que subir y bajar colinas diariamente.

Se llega a esta conclusión tras entrevistar a 300 centenarios y determinar que las pendientes de este pueblo y su empinamiento son un factor de longevidad porque, entre otras cosas, cmainar por ellas supone un gasto energético adicional.

Si a eso se suma que también suben al menos 30 escalones al día, entre otras cosas porque viven en casas de dos o tres plantas, todo cuadra. Es más, en el estudio The Blue Zones: areas of excepcional longevity around the world de 2013, se insiste en cómo las características geográficas y el hecho de vivir en zonas montañosas, influye a la hora de asegurar un estilo de vida tradicional y saludable que implica una actividad física intensa que se extiende más allá de los 80 años.

De hecho, en otra de esas Zonas Azules, la isla japonesa de Okinawa, las personas mayores caminan y cuidan sus jardines haciendo un interesante trabajo de fuerza del tren inferior que también influye en la esperanza de vida. Como dijo Pes, su mejor consejo para intentar alargar la esperanza de vida es sencillo y efectivo: “Quiere a tus amigos, a los miembros de tu familia y haz mucha actividad física al aire libre como subir las colinas sardas”.