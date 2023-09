Se trata de Vivir 100 años: Los secretos de las zonas azules (Live to 100: Secrets of the Blue Zones en su idioma original). La nueva miniserie de Netflix, con las intervenciones del escritor e investigador Dan Buettner, fue dirigida por Clay Jeter.

El explorador y exitoso autor Buettner guía esta aventura por los lugares con mayor longevidad del mundo. Está inspirada en el libro "The Blue Zones Secrets for Living Longer: Lessons From the Healthiest Places on Earth".