No comas chocolate antes de dormir: el hábito que parece inofensivo pero trae un problema

Muchos lo consideran el broche de oro para cerrar el día: un pequeño trozo de chocolate mientras disfrutas de una serie o lees un libro en la cama. Sin embargo, lo que parece un hábito inofensivo y reconfortante podría ser el principal responsable del insomnio y otras problemáticas.
Aunque el cacao es conocido por sus múltiples beneficios para la salud cardiovascular y el estado de ánimo, la ciencia advierte que consumirlo durante las últimas horas puede sabotear las horas de sueño.
Estudio que confirma que no se debe comer chocolate por la noche
El principal problema del chocolate radica en su composición química. A diferencia de otros dulces, el cacao contiene dos estimulantes naturales que actúan directamente sobre el sistema nervioso: la cafeína y la teobromina.
El primero de estos componentes bloquea los receptores de adenosina en el cerebro, la sustancia encargada de indicarle al cuerpo que es hora de dormir.
La teobromina, por su parte, aumenta la frecuencia cardíaca y actuar como un diurético ligero, provocando interrupciones innecesarias durante la noche.
El consumo de estos estimulantes altera la arquitectura del sueño. No se trata solo de la dificultad para quedarse dormido (insomnio de conciliación), sino de la incapacidad de alcanzar las fases de sueño profundo y reparador.
Al ingerir chocolate por la noche, el cuerpo permanece en un estado de alerta metabólica, lo que impide que la temperatura corporal baje lo suficiente para entrar en el ciclo de sueño. Puedes comprobarlo científicamente dando click en el siguiente estudio.
No todos los chocolates son iguales
Si bien la recomendación general es evitar este hábito nocturno, la intensidad del efecto varía según el tipo de producto:
- Chocolate Negro: es el más perjudicial para el sueño por su alto contenido de cacao puro y estimulantes.
- Chocolate con Leche: contiene menos cacao, pero el exceso de azúcar puede provocar picos de insulina que también alteran el metabolismo nocturno.
- Chocolate Blanco: al no contener sólidos de cacao, técnicamente no posee cafeína, siendo la opción menos disruptiva (aunque sigue aportando azúcares).