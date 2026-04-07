No comas chocolate antes de dormir: el hábito que parece inofensivo pero trae un problema

El primero de estos componentes bloquea los receptores de adenosina en el cerebro, la sustancia encargada de indicarle al cuerpo que es hora de dormir.

La teobromina, por su parte, aumenta la frecuencia cardíaca y actuar como un diurético ligero, provocando interrupciones innecesarias durante la noche.

El consumo de estos estimulantes altera la arquitectura del sueño. No se trata solo de la dificultad para quedarse dormido (insomnio de conciliación), sino de la incapacidad de alcanzar las fases de sueño profundo y reparador.

mujer con insomnio El consumo de estos estimulantes altera la calidad de sueño.

Al ingerir chocolate por la noche, el cuerpo permanece en un estado de alerta metabólica, lo que impide que la temperatura corporal baje lo suficiente para entrar en el ciclo de sueño. Puedes comprobarlo científicamente dando click en el siguiente estudio.

No todos los chocolates son iguales

Si bien la recomendación general es evitar este hábito nocturno, la intensidad del efecto varía según el tipo de producto: