Ni merluza ni atún: este es el pescado con más beneficios para la salud

Las sardinas aportan toda la proteína necesaria para el cuerpo humano, el calcio que tiene la espina, la vitamina D, sus minerales como selenio, magnesio, potasio, hierro y yodo, son esenciales para consumir durante el invierno y muy recomendables para funciones como la tiroides.

Además, sus beneficios también ayudan a:

Mejorar los niveles de colesterol

Sus ácidos grasos ayudan a combatir la inflamación, uno de los factores de riesgo para las enfermedades cardíacas.

Mejora la salud de la piel minimizando los signos del envejecimiento y el acné.

de la piel minimizando los signos del envejecimiento y el acné. Algunas investigaciones sugieren que las personas que consumen omega-3 propios de la sardina podrían tener un menor riesgo de desarrollar demencia o la enfermedad de Alzheimer.

Al ir a la pescadería o comprar pescado, hay que tener en cuenta algunos tips para saber si es fresco o no. Foto Canva

Las sardinas son excelentes para el intestino y favorecen el buen funcionamiento del sistema digestivo.

Las sardinas y sus proteínas de alta calidad, pueden acelerar ligeramente el metabolismo.

Estabilizan el nivel de azúcar en sangre.

Promoven la salud ósea.

Cómo saber si el pescado que compraste está fresco

Cuando vayas a comprar sardina o algún pescado de tu gusto, tienes que tener en cuenta los sí y los no. Si está fresco, la carne está firme, sus ojos brillantes, con olor suave, escamas brillantes y adheridas y por último, las bránquias tienen que ser de color rojo o rosado.

Sin embargo, si el pescado tiene los ojos hundidos y opacos, branquias oscuras, carne blanca, olor fuerte o desagradable e incluso escamas opacas, es una señal fundamental de que el pescado está mal o poco fresco.