Ni merluza ni atún: este es el pescado con más beneficios para la salud

Para que el cuerpo funcione adecuadamente, rinda día a día al 100% y sobre todo esté sano, llevar una alimentación buena es prácticamente fundamental y para lograrlo, el consumo de pescado es muy beneficioso. ¿Además del atún y la merluza, cuál es el más saludable?
Cuál el pescado más saludable
Una de las mejores prácticas para cuidar tu corazón es seguir una dieta saludable. Y en ella juegan un papel fundamental los pescados y sus diversos tipos. Pero hay una especie en particular que se considera la más saludable: la sardina.
La sardina se ubica en la primera posición de pescados más saludables para consumir en una dieta, ya que con solo ingerirla durante un mes su nutrición es inminente aportando proteína de altísima calidad, Omega 3, calcio, vitamina D, vitamina B12, yodo, creatina y coenzima Q10.
Las sardinas aportan toda la proteína necesaria para el cuerpo humano, el calcio que tiene la espina, la vitamina D, sus minerales como selenio, magnesio, potasio, hierro y yodo, son esenciales para consumir durante el invierno y muy recomendables para funciones como la tiroides.
Además, sus beneficios también ayudan a:
- Mejorar los niveles de colesterol
- Sus ácidos grasos ayudan a combatir la inflamación, uno de los factores de riesgo para las enfermedades cardíacas.
- Mejora la salud de la piel minimizando los signos del envejecimiento y el acné.
- Algunas investigaciones sugieren que las personas que consumen omega-3 propios de la sardina podrían tener un menor riesgo de desarrollar demencia o la enfermedad de Alzheimer.
- Las sardinas son excelentes para el intestino y favorecen el buen funcionamiento del sistema digestivo.
- Las sardinas y sus proteínas de alta calidad, pueden acelerar ligeramente el metabolismo.
- Estabilizan el nivel de azúcar en sangre.
- Promoven la salud ósea.
Cómo saber si el pescado que compraste está fresco
Cuando vayas a comprar sardina o algún pescado de tu gusto, tienes que tener en cuenta los sí y los no. Si está fresco, la carne está firme, sus ojos brillantes, con olor suave, escamas brillantes y adheridas y por último, las bránquias tienen que ser de color rojo o rosado.
Sin embargo, si el pescado tiene los ojos hundidos y opacos, branquias oscuras, carne blanca, olor fuerte o desagradable e incluso escamas opacas, es una señal fundamental de que el pescado está mal o poco fresco.