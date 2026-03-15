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Ni Golden ni Labrador: la raza de perro que es ideal para combatir la ansiedad

Esta raza de perro es ideal para combatir la ansiedad en el hogar. Es tranquila, no molesta y te hará máxima compañía

Luciano Carluccio
Editado por Luciano Carluccio
Esta raza de perro es ideal para personas con ataques de pánico o ansiedad.

Esta raza de perro es ideal para personas con ataques de pánico o ansiedad.

En un mundo donde el ritmo de vida actual parece no dar tregua, la ansiedad se ha convertido en una sombra constante para miles de personas. Ante este escenario, la búsqueda de una perro que no solo brinde compañía, sino que actúe como un bálsamo emocional, ha crecido.

Si bien el imaginario popular siempre coloca al Golden Retriever o al Labrador en el podio, existe una raza de perro menos "atlética" pero mucho más efectiva para quienes buscan la calma.

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Est&aacute;s demostrado que los perros ayudan a disminuir la ansiedad.&nbsp;

Estás demostrado que los perros ayudan a disminuir la ansiedad.

El perro terapia por excelencia

Esta raza posee una característica biológica única, y es su capacidad de mantener un contacto visual profundo y sostenido, lo que dispara los niveles de oxitocina tanto en el humano como en el perro.

Mientras que un perro Labrador joven puede resultar abrumador por su hiperactividad, el Cavalier tiene un temperamento naturalmente pausado. Su presencia en el hogar no suma una "tarea" más a la lista de pendientes, sino que invita al relax.

El alivio de la ansiedad mediante la presión táctil es clave. Al ser un perro faldero, su peso y calor corporal sobre el regazo funcionan como una "manta pesada" terapéutica, ideal para ataques de pánico o momentos de angustia.

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Este perro es ideal para personas con ataques de p&aacute;nico o angustia.&nbsp;

Este perro es ideal para personas con ataques de pánico o angustia.

Este tipo de perro se ajusta perfectamente a departamentos pequeños, eliminando la preocupación por el espacio que suelen generar las razas grandes.

Los expertos en comportamiento canino coinciden en que esta raza es capaz de "leer" las microexpresiones de tristeza o nerviosismo, respondiendo con una cercanía física silenciosa de estos animales.

El ambiente del hogar, en armonía

Tener esta mascota no reemplaza la terapia profesional, pero funciona como un soporte emocional invaluable. El Cavalier no suele ser un perro ladrador, lo que mantiene el ambiente acústico del hogar en armonía.

Si estás buscando un compañero que entienda tus silencios y te ayude a regular tus emociones sin exigirte una maratón diaria, el perro Cavalier King Charles Spaniel es, sin duda, la opción ganadora.

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