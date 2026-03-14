Estados Unidos reconoce tres nuevas razas de perros: cuáles son y qué las hace especiales

Un perro de caza originario de Francia.

Un terrier estadounidense con nombre presidencial.

Un pequeño perro de compañía desarrollado en la Unión Soviética.

Con estas incorporaciones, el registro oficial del AKC alcanza 205 razas de perros reconocidas.

Tres razas de perros con historias muy diferentes

Entre las nuevas razas reconocidas se encuentra el:

Basset Fauve de Bretagne

Un perro de caza francés conocido por su resistencia y energía. Esta raza mide entre 32 y 40 centímetros de altura y puede pesar entre 10 y 17 kilos. Se trata de un sabueso compacto y sociable que históricamente se utilizó para la caza en la región francesa de Bretaña.

Basset-leonado-de-Bretana

Sus orígenes se remontan al menos al siglo XVI, cuando perros de características similares eran criados por la aristocracia francesa. En Estados Unidos, algunos ejemplares incluso han sido entrenados como perros de alerta médica para personas con diabetes.

Otra de las razas incorporadas es:

Teddy Roosevelt Terrier

Un pequeño perro activo y robusto que originalmente era considerado una variante del rat terrier. La raza fue reconocida como independiente en 1999 y lleva el nombre del presidente estadounidense Theodore Roosevelt, conocido por su afinidad con los perros y especialmente con los terriers.

Theodore_Roosevelt_and_Family_-_24_August_1907 La familia de Theodore Roosevelt, con un terrier.

Estos animales son valorados por su energía y versatilidad: pueden participar en deportes caninos, alertar sobre intrusos o simplemente acompañar a sus dueños en la vida cotidiana.

La tercera incorporación es el:

Russian Tsvetnaya Bolonka

Un pequeño perro de compañía originario de la antigua Unión Soviética. La raza fue desarrollada en Leningrado (actual San Petersburgo) después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de crear un perro ideal para personas que vivían en departamentos urbanos.

Estos animales pesan entre 3 y 4 kilos y son conocidos por su carácter afectuoso y juguetón. Aunque disfrutan de descansar junto a sus dueños, también requieren estimulación y actividad para mantenerse felices.

Otra característica distintiva es su pelaje ondulado y abundante, que requiere cuidados regulares para evitar que se enrede.

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Debate sobre la cría de animales de raza

El reconocimiento de nuevas razas de perros también suele generar debate entre organizaciones defensoras de los animales. Algunos grupos cuestionan las prácticas de cría selectiva y sostienen que ciertos estándares estéticos pueden favorecer problemas de salud en los perros.

La organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), por ejemplo, ha criticado en reiteradas ocasiones la reproducción de razas con características físicas extremas.

Desde el AKC, sin embargo, aseguran que su objetivo es promover estándares responsables de crianza, educación y bienestar animal.

La historia de las razas caninas refleja siglos de relación entre humanos y animales. Cada nueva raza reconocida representa no solo un linaje particular, sino también una tradición cultural y una forma de convivencia entre las personas y sus mascotas.

El universo de los perros de raza sigue creciendo. Conocer el origen y las características de cada animal puede ayudar a elegir mejor una mascota y comprender la diversidad del mundo canino.