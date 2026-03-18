¿Te ha pasado de tener un tipo de “gusano musical”? es decir una experiencia involuntaria en la que una melodía se repite en bucle en la mente aunque no haya estimulación sensorial externa. Como si hubiera una radio en el fondo de nuestra cabeza y estuviera sonando la misma parte de una canción todo el tiempo. ¿A quién no?
Neurociencia: por qué no nos podemos sacar una canción de la cabeza
¿Te ha pasado de descubrir una nueva canción y no poder sacártela de la cabeza? Suele ocurrir y la neurociencia tiene una explicación
La música forma parte del día a día de muchas personas. No importa el estilo, si melodías, sí canciones de rock, si jazz, si reggaeton o lo que sea, siempre hay una que se vuelve pegadiza y cuanto más intentamos evitarlo, más nos infecta.
Es un hecho extremadamente común. De hecho, se estima que entre el 72 % y el 92 % de la población mundial experimenta gusanos musicales regularmente con al menos un episodio a la semana, pero solo un 26 % los experimenta varias veces al día. ¿Increíble, no? ¿Pero por qué ocurre? La neurociencia nos ayuda a desentrañar lo que pasa en nuestro cerebro cuando esto ocurre.
Neurociencia: por qué no nos podemos sacar una canción de la cabeza
Cuando escuchamos una canción y estamos días sin poder sacarnos el sonido de la cabeza, es porque las canciones son rápidas, con melodías genéricas y con patrones inusuales. Y, sobre todo, cuando son familiares y fáciles de cantar.
Sin embargo, también depende mucho del estado mental de la persona y como es su interacción con otros elementos que no sean simplemente musicales. En este sentido, para la neurociencia hay algunas características que aumentan la probabilidad de generar este "gusano musical".
Entre esas características suelen estar la exposición que una persona tiene a la música, si escucha canciones siempre, si lo ha hecho recientemente y si están repetidas en televisión o la radio. Dedicarse a la música profesionalmente también es otro factor relevante.
Las asociaciones mentales que se tiene respecto a esa canción, ya sea una persona, una palabra, un ritmo o un lugar pueden activar una canción asociada o los recuerdos personales. Al igual que los estados afectivos: un sentimiento, una condición anímica como estrés o una emoción concreta pueden provocar que una melodía en sintonía con estos estados se convierta en un gusano musical.
Su aparición en nuestra mente depende entonces, de varios factores. Además, para la neurociencia es más probable que una melodía se nos quede pegada en la cabeza si se escucha parcialmente que si se escucha entera. Esto pasa porque las personas somos más propensas a recordar una tarea inconclusa que una completa.