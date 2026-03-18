mujer escuchando musica (1) Los gusanos musicales son fragmentos de canciones o melodías que se repiten involuntariamente en tu mente una y otra vez, a veces durante horas o incluso días.

Neurociencia: por qué no nos podemos sacar una canción de la cabeza

Cuando escuchamos una canción y estamos días sin poder sacarnos el sonido de la cabeza, es porque las canciones son rápidas, con melodías genéricas y con patrones inusuales. Y, sobre todo, cuando son familiares y fáciles de cantar.

Sin embargo, también depende mucho del estado mental de la persona y como es su interacción con otros elementos que no sean simplemente musicales. En este sentido, para la neurociencia hay algunas características que aumentan la probabilidad de generar este "gusano musical".

Entre esas características suelen estar la exposición que una persona tiene a la música, si escucha canciones siempre, si lo ha hecho recientemente y si están repetidas en televisión o la radio. Dedicarse a la música profesionalmente también es otro factor relevante.

mujer escuchando musica (2) En Inside Out se planteaban si la repetición de una melodía era involuntaria o si las células encargadas de gestionar nuestra memoria nos la mandaban, de vez en cuando, para reirse.

Las asociaciones mentales que se tiene respecto a esa canción, ya sea una persona, una palabra, un ritmo o un lugar pueden activar una canción asociada o los recuerdos personales. Al igual que los estados afectivos: un sentimiento, una condición anímica como estrés o una emoción concreta pueden provocar que una melodía en sintonía con estos estados se convierta en un gusano musical.

Su aparición en nuestra mente depende entonces, de varios factores. Además, para la neurociencia es más probable que una melodía se nos quede pegada en la cabeza si se escucha parcialmente que si se escucha entera. Esto pasa porque las personas somos más propensas a recordar una tarea inconclusa que una completa.