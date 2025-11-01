Inicio Sociedad fallecimiento
Dolor en la política

Falleció José Caviglia, uno de los fundadores del partido Libertario en Mendoza

Caviglia tenía 59 años. El partido Libertario fue una de las agrupaciones liberales que llevó a Milei a la presidencia

Por UNO
Uno de los fundadores del partido Libertario en Mendoza, José Caviglia falleció este sábado a los 59 años.

Desde el movimiento político que lideró y que llegó a la presidencia a Javier Milei lo despidieron haciendo hincapié en el legado y el aporte que hizo en vida para esa fuerza política de corte liberal.

La vicegobernadora Hebe Casado también lo recordó en X y puso de manifiesto sus convicciones y entrega a la política.

Posteo fallecimiento de José Caviglia

El partido Libertario recientemente renovó autoridades y hoy lo preside Catalina Garay Lira.

