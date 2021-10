Mundial de Panettone: un argentino entre los 10 mejores

JUan Rodríguez, finalista del mundial de panettone.jpg Wu Pao Chun de Singapur, Salvatore de Riso, campeón del mundo y Juan Rodríguez

El camino hacia Italia

El argentino Juan Rodríguez contó a Diario Uno que tuvo que atravesar varios inconvenientes para poder llegar a Italia. En junio se consagró como el mejor del país y ya tenía el lugar asegurado en el certamen internacional. " Llamé a Massimiliano Liberatore, que es un experto en panettone de Barcelona, ​​que lo conocía del 2019 y le dije si me quería coachear", descrito el pastelero.

A partir de ahí comenzó la odisea por la vacuna contra el Covid-19, debía conseguir una que aceptasen en Europa. " Me fui a vacunar a Estados Unidos con Pfizer para estar tranquilo. Me fui en agosto, hubo algunos retrasos, pero pude vacunarme", dijo Rodríguez. Luego, debió buscar un lugar para poder para entrenar en Italia, "fue difícil por el tema del Covid-19, porque muchos lugares te decían que no o te decían que sí, pero luego cambiaban porque no querían gente de Argentina".

Juan Rodríguez el argentina finalista del mundial de panettone 2.jpeg Juan Rodríguez en el Mundial de Panettone

El pastelero contó que se fue a Barcelona a fines de septiembre en donde estuvo diez días y luego se trasladó a Milán. " Me fogueé con la materia prima y la maquinaria, los hornos y las técnicas de Italia", que son diferentes a las de Argentina, agregó el finalista.

A Juan Manuel le financió los pasajes la Asociación de Hoteles Restaurantes Confiterías y Cafés (AHRCC) de Buenos Aires y consiguió algunos patrocinadores y los lugares para entrenar, pero la mayoría de los costos tuvo que asumirlos él. "Gracias a Dios tengo la posibilidad de hacerlo, gracias a la panadería, todo el trabajo y esfuerzo anterior que hubo. Fácil siete u ocho mil dólares" gastó para poder participar de la competencia.

Panettone hecho por Juan Rodríguez

El difícil momento

"Tuve muchas sensaciones, pasaron muchas cosas, toda la gente me abrió las puertas sin conocerme. Sentí una responsabilidad enorme de no fallarles y demostrarles que yo en el nombre de Argentina, iba a mostrar respeto y trabajo duro. Quedaron muy contentos y satisfechos conmigo ", contó Juan Rodríguez en diálogo con Diario Uno y agregó que tuvo que aprender a usar materias primas y máquinas que no conocía.

Panettone de Juan Rodríguez.JPG Proceso del panettone de Juan Rodríguez

Falleció la abuela de Juan Manuel cuando él estaba en Italia , preparándose para la competencia. " Para mí era una gran inspiración, la panadería que tenemos es de mis abuelos desde hace más de 90 años. Mi abuela era fanática de la pastelería y panadería y era mi fan número uno, me apoyaba en todo y fue muy difícil, pero tenía que concentrarme y tenía la responsabilidad de seguir adelante " , agregó. La abuela padecía de una enfermedad hacía un año y medio. Pudo hablar con ella a través de videollamada algunas veces desde Europa.

" Las emociones fueron muchas y en medio de todo esto, haber podido llegar a la final fue algo increíble", sentenció el finalista.

La evaluación del jurado

Juan Rodríguez que jurado evalúa la estética por fuera . En este caso debe tener naranja y pasas de uva. "Miran la escarpatura (corte en cruz que se hace) y tiene que quedar vistoso las cuatro esquinas doradas y que tenga buen volumen" y después miran una mitad y observan la estructura de la miga, cómo está repartida la fruta, el aroma, el color bien amarillo. Finalmente, se corta en pequeñas rodajas, que prueban, la masa sola y luego las frutas, que se pueden embeber en alcohol.

Panettone de Juan Rodríguez 2.JPG El panettone debe enfriarse boca abajo para que no se aplaste

El mejor pastelero de panettone de América contó que lo más importante es tener una masa "lievito madre" , que es difícil de hacer pero se puede empezar teniendo una mini fermentadora en la casa para poder hacer un buen panettone.