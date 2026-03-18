Molinetes en el Metrotranvía: la recaudación creció el 20% y mejoró la experiencia de viaje

Metrotranvía paradores inteligentes.jpg El gobernador Alfredo Cornejo haciendo una recorrida por los paradores inteligentes junto al subsecretario de Transporte, Luis Borrego.

Los beneficios de los molinetes en el Metrotranvía

El subsecretario del Ente de Movilidad Provincial (EMOP), Luis Borrego, destacó que el sistema ya evidencia mejoras:

“Hoy el ingreso es más ordenado y rápido, y hemos reducido notablemente el no pago del boleto, que era una preocupación”, explicó.

El funcionario indicó además que el plan prevé la incorporación de otros 25 paradores inteligentes en distintas estaciones, tras una primera etapa piloto implementada en zonas de menor demanda.

Más orden, seguridad y control

Los nuevos paradores no solo organizan el acceso, sino que también incorporan sistemas de monitoreo con cámaras y tecnologías de identificación, lo que refuerza la seguridad en las estaciones.

“Ahora el ingreso está más controlado, lo que mejora la experiencia del usuario y reduce situaciones de riesgo, especialmente en zonas cercanas a las vías”, señaló Borrego.

Paradores inteligentes Metrotranvía (1) Los pasajeros que están aguardando la llegada del Metrotranvía están dentro del parador cerrado que se abre al momento de ascender a la unidad. Imagen ilustrativa. Foto: gentileza Dirección de Transporte de Mendoza

Un sistema que gana usuarios

El Metrotranvía continúa consolidándose como una alternativa de transporte eficiente en el Gran Mendoza. Factores, como el costo accesible del boleto, la calidad del servicio y la frecuencia de las unidades contribuyen a un aumento sostenido en la demanda.

A esto se suma la posibilidad de consultar en tiempo real la llegada de las unidades a través de aplicaciones móviles, lo que permite planificar mejor los viajes.

Con estos avances, el Gobierno provincial apunta a consolidar un sistema de transporte más moderno, seguro y ágil, alineado con estándares de grandes ciudades.

Cambian de lugar la máquina de recaudación en los micros

En la búsqueda de eficientizar la recaudación y evitar la evasión en el pago del boleto de los micros, el EMOP emplazó a las empresas de transporte que coloquen al lado del chofer las máquinas que registran las tarjetas o las billeteras electrónicas.

Algunas unidades ya cuentan con esta disposición en los micros, mientras que otras, están detrás del colectivero y en momentos de mayor ingreso de pasajeros no puede controlarlo.

Las empresas tienen 40 días para dar una nueva ubicación a las máquinas validadoras.

Tarjeta SUBE.jpg Las máquinas validadoras del pasaje se ubicarán a la vista del chofer para controlar el pago del boleto.

Por ahora, no habrá aumentos en el boleto

Frente a la suba de los combustibles, producto al conflicto en Medio Oriente, y un traslado de esta situación mundial a los costos del transporte, Borrego aclaró que por ahora no se observa un impacto de importancia. Aunque reconoció que se revisan periodicamente los incrementos en repuestos, sueldos y otros costos para actualizar el boleto.

Ante la consulta de si se está estudiando una nueva suba en el pasaje, el funcionario lo descartó por el momento y recordó las actualizaciones que se hicieron en noviembre y enero del 2026, siendo el valor actual $1.400 para el servicio interurbano. Entre ambos períodos la suba fue de $200.