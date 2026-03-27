Mezclar cebolla con cúrcuma: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

Aquí es donde entra la cebolla. Este bulbo es rico en quercetina, un flavonoide que actúa como un "escolta" biológico y que permite que esta permanezca más tiempo en el torrente sanguíneo.

Combinar cebolla y cúrcuma en tus platos habituales aporta beneficios documentados que van más allá de una simple digestión:

Poder antiinflamatorio natural: es una de las combinaciones más potentes para reducir la inflamación crónica, siendo un aliado para personas con artritis o dolores musculares.

es una de las combinaciones más potentes para reducir la inflamación crónica, siendo un aliado para personas con artritis o dolores musculares. Salud cardiovascular: ambos ingredientes ayudan a limpiar las arterias y mejorar la circulación, reduciendo el riesgo de coágulos.

ambos ingredientes ayudan a limpiar las arterias y mejorar la circulación, reduciendo el riesgo de coágulos. Refuerzo al sistema inmune: la riqueza en azufre de la cebolla junto con las propiedades antisépticas de la cúrcuma crean un escudo contra infecciones virales y bacterianas.

la riqueza en azufre de la cebolla junto con las propiedades antisépticas de la cúrcuma crean un escudo contra infecciones virales y bacterianas. Prevención digestiva: estudios sugieren que esta interacción ayuda a proteger la mucosa del colon y prevenir la formación de células anormales.

Pimienta negra 2.jpg La pimienta negra puede ser un excelente aliado de esta mezcla.

Pimienta negra, el aliado de la mezcla

Para obtener el máximo provecho de esta mezcla, los nutricionistas sugieren una "regla de oro": añadir una pizca de pimienta negra. Sucede que la pimienta negra contiene piperina, que aumenta la absorción mencionada en más de un 2.000%.

Ya lo sabes, de ahora en más, un sofrito lento de cebolla con una cucharadita de cúrcuma es la base perfecta para cualquier guiso, sopa o arroz, transformando una comida común en un tratamiento preventivo para tu salud.