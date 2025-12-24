Mezclar bicarbonato con saquitos de té: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Como se dijo antes, los saquitos de té tienen una serie de agentes que desprenden suciedad, mientras que el bicarbonato actúa como un abrasivo suave y neutralizador de olores, ideal para limpiar tazas, cafeteras o superficies con grasa.

La eliminación de los malos olores puede ser también un problema a solucionar: el bicarbonato absorbe los malos olores, mientras que los saquitos de té ayudan a sacar la humedad.

Ojeras.jpg Esta mezcla también puede ser utilizada para eliminar las ojeras de la cara.

Además de todo esto, los saquitos de té sin usar y fríos, con una pizca de bicarbonato, pueden ayudar a desinflamar y aclarar la zona de los ojos debido a sus propiedades.

Como si todo fuese poco, tienes que saber que la infusión de estos dos ingredientes combinados puede ayudar a reducir la acidez estomacal, la hinchazón y los gases.

El auge de las mezclas caseras

Las mezclas caseras han ganado gran popularidad debido a que ofrecen soluciones económicas, eficaces y sostenibles, permitiendo a los usuarios ahorrar dinero mientras evitan productos químicos agresivos.

Justamente, algunos ingredientes como el bicarbonato de sodio, el limón, y algunas plantas medicinales pueden usarse para limpiar, desinfectar y cuidar la salud, tal y como se aprecia en este caso.