Si bien pocas personas lo saben, lo cierto es que la mezcla entre el bicarbonato de sodio y los saquitos de té puede darte grandes beneficios en el ámbito de la limpieza, aunque también puede ser utilizado como un remedio casero para tu piel.
Mezclar bicarbonato con saquitos de té: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
La mezcla de bicarbonato con saquitos de té puede ser altamente beneficiosa para distintos planos. Descubre para qué usarla, en la nota
La mezcla de bicarbonato de sodio con saquitos de té es beneficiosa principalmente por sus propiedades combinadas para limpiar superficies, eliminar olores y desinflamar la piel.
Por qué mezclar bicarbonato con saquitos de té
Los beneficios en esta mezcla se dan porque el bicarbonato actúa como agente limpiador y desodorizante, mientras que los saquitos de té, especialmente el negro o el de manzanilla, aportan taninos beneficiosos.
Como se dijo antes, los saquitos de té tienen una serie de agentes que desprenden suciedad, mientras que el bicarbonato actúa como un abrasivo suave y neutralizador de olores, ideal para limpiar tazas, cafeteras o superficies con grasa.
La eliminación de los malos olores puede ser también un problema a solucionar: el bicarbonato absorbe los malos olores, mientras que los saquitos de té ayudan a sacar la humedad.
Además de todo esto, los saquitos de té sin usar y fríos, con una pizca de bicarbonato, pueden ayudar a desinflamar y aclarar la zona de los ojos debido a sus propiedades.
Como si todo fuese poco, tienes que saber que la infusión de estos dos ingredientes combinados puede ayudar a reducir la acidez estomacal, la hinchazón y los gases.
El auge de las mezclas caseras
Las mezclas caseras han ganado gran popularidad debido a que ofrecen soluciones económicas, eficaces y sostenibles, permitiendo a los usuarios ahorrar dinero mientras evitan productos químicos agresivos.
Justamente, algunos ingredientes como el bicarbonato de sodio, el limón, y algunas plantas medicinales pueden usarse para limpiar, desinfectar y cuidar la salud, tal y como se aprecia en este caso.