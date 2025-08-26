Mezclando 3 ingredientes, prepara magnesio natural en casa para recuperar la energía

El magnesio es un mineral esencial que le brinda numerosos beneficios a la salud, como por ejemplo mejorar la función muscular y nerviosa, mantener los huesos fuertes y regular el azúcar en sangre y la presión arterial.
El magnesio es un mineral esencial que le brinda numerosos beneficios a la salud, como por ejemplo mejorar la función muscular y nerviosa, mantener los huesos fuertes y regular el azúcar en sangre y la presión arterial.
También podemos destacar que consumir alimentos ricos en magnesio o suplementos puede ayudar a disminuir el cansancio, mejorar el estado de ánimo y promover un sueño reparador.
Si bien actualmente se consiguen muchos medicamentos, remedios o suplementos que contienen magnesio, en la siguiente nota te enseñaremos a preparar tu propio magnesio natural usando ingredientes que tienes en casa.
Ingredientes
Para poder preparar este magnesio natural, solo tienes que mezclar los 3 ingredientes en una taza o vaso. Se aconseja beberlo por las mañanas, cuando tengas dolor de cabeza o cada vez que sientas que estás muy cansada/o.
Un estudio realizado por la Universidad de Harvard resalta la importancia de elegir y consumir un tipo de magnesio adecuado a las necesidades. Los alimentos que tienen magnesio son verduras de hoja verde, frutos secos, semillas, cereales integrales, legumbres y productos lácteos son buenas fuentes de magnesio.
Sin embargo, es importante destacar que el consumo de los suplementos de magnesio es siempre una buena opción para cuando no podemos encontrar y consumir los alimentos que contienen este mineral de manera natural.
El especialista en Obesidad y Metabolismo, Frank Suárez, asegura que las personas con una condición hipoclorhídrica o alguna condición que afecte la absorción de magnesio, deben consumir los suplementos preferentemente por la tarde para digerir el mineral mejor y obtener los beneficios.