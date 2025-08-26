Mezclando 3 ingredientes, prepara magnesio natural en casa para recuperar la energía

¿Cómo preparar magnesio natural en casa?

Ingredientes

Agua fría

Jugo de 1 limón

1 pizca de sal

Para poder preparar este magnesio natural, solo tienes que mezclar los 3 ingredientes en una taza o vaso. Se aconseja beberlo por las mañanas, cuando tengas dolor de cabeza o cada vez que sientas que estás muy cansada/o.

¿Qué alimentos tienen magnesio?

Un estudio realizado por la Universidad de Harvard resalta la importancia de elegir y consumir un tipo de magnesio adecuado a las necesidades. Los alimentos que tienen magnesio son verduras de hoja verde, frutos secos, semillas, cereales integrales, legumbres y productos lácteos son buenas fuentes de magnesio.

Sin embargo, es importante destacar que el consumo de los suplementos de magnesio es siempre una buena opción para cuando no podemos encontrar y consumir los alimentos que contienen este mineral de manera natural.

Alimentos magnesio Alimentos que contienen magnesio.

El especialista en Obesidad y Metabolismo, Frank Suárez, asegura que las personas con una condición hipoclorhídrica o alguna condición que afecte la absorción de magnesio, deben consumir los suplementos preferentemente por la tarde para digerir el mineral mejor y obtener los beneficios.