Hace ya siete días que la mascota, adiestrada y preparada para acompañar a pacientes terapéuticos, falta en casa. Se trata de Napoleón, un Labrador chocolate de pelaje brilloso, ojos marrones claros, que tiene cerca de un año y medio. El can tiene un collar con una medalla y responde al silbido de su entrenador, sino no permite que lo agarren.

Perro Perdido Mendoza 1.jpg

Hasta el momento la familia de Mendoza recibió varios mensajes de la ubicación del perro de su hijo que tiene Autismo. Entre la información que han recibido, detallaron que "ayer se lo vio en Mariano Moreno y Paso de los Andes", por lo que se cree que no ha salido de la zona de Godoy Cruz, donde vive el grupo familiar.

Napoleón llegó desde Buenos Aires hace 9 meses y es la primera vez que escapa de esta manera y se pierde. El regreso del perro para la familia de Mendoza es vital, ya que "cuando el pequeño entra en crisis nadie se le puede acercar, solo deja que se le suba napo y el lo calma".

Perro Perdido Mendoza 2.jpg

La familia ama mucho a Napoleón, que no solo es una mascota para ellos, sino un compañero fiel e inseparable del pequeño que padece del Síndrome de Asperger a lo largo de este tiempo juntos. Lamentablemente también saben de la posibilidad que no vuelvan a estar juntos, por lo que solo piden que si no vuelve, esté en una casa que lo cuiden con amor, porque para ellos no se trata solamente de un perro, sino de un alma y un amigo fiel.

Napoleón escapó tras asustarse con una explosión de un cable en el barrio Fuchs, específicamente en las calles Lago Hermoso y Laguna de la niña encantada.

Cualquier Información contactar a Ariana Cecilia Soria al celular 2612067799.