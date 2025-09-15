Mendoza registrará 30 grados esta semana con temperaturas primaverales antes del inicio oficial

clima mendoza A excepción del fin de semana que se espera un descenso de temperatura y probabilidad de lluvia.

Esta situación climática genera expectativas entre los mendocinos que ya comenzaron a experimentar las primeras sensaciones del clima cálido que caracteriza a la provincia durante los meses de primavera y verano.

A lo largo de esta semana se esperan máximas de entre 25 y 28°C, lo que representa un incremento considerable respecto a las temperaturas registradas en las semanas anteriores. Pero el jueves 18 de septiembre se espera una máxima de 30 ° C con una mínima de 16 °C.

Cuidados

El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas de protección que se deben tomar con la llegada de las altas temperaturas

sol calor.jpg Para el viernes y el sábado se espera una máxima de 21°C y una mínima de 12°C.