Mendoza registrará 30 grados esta semana con temperaturas primaverales antes del inicio oficial

clima mendoza
A excepción del fin de semana que se espera un descenso de temperatura y probabilidad de lluvia.
Esta situación climática genera expectativas entre los mendocinos que ya comenzaron a experimentar las primeras sensaciones del clima cálido que caracteriza a la provincia durante los meses de primavera y verano.
A lo largo de esta semana se esperan máximas de entre 25 y 28°C, lo que representa un incremento considerable respecto a las temperaturas registradas en las semanas anteriores. Pero el jueves 18 de septiembre se espera una máxima de 30 ° C con una mínima de 16 °C.
Cuidados
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas de protección que se deben tomar con la llegada de las altas temperaturas
sol calor.jpg
Para el viernes y el sábado se espera una máxima de 21°C y una mínima de 12°C.
- Tomá mucha agua durante todo el día y consumí alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usá ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegete del sol.
- Prestá atención a lactantes y niños. También a personas mayores, sean familiares o vecinos.