Mendoza registrará 30 grados esta semana con temperaturas primaverales antes del inicio oficial

Este día de la semana llegará un gran aumento de temperatura en la provincia de Mendoza. Sigue leyendo para conocer todos los detalles

Luciana Biondo Torres
Además se pronostica un 60% de probabilidades de precipitación durante el fin de semana en Mendoza

Las temperaturas en Mendoza alcanzarán los 30 grados durante la semana, con máximas entre 25 y 28°C. Sin embargo, el fin de semana traerá un descenso térmico con probabilidad de lluvia del 60%. A continuación te contaremos todos los detalles sobre el cambio de temperatura en la provincia.

Aumento de temperatura en Mendoza

Este día de la semana harán 30 grados en la provincia de Mendoza, marcando un anticipo de la temperatura de primavera que se esperan en los próximos días.

El pronóstico meteorológico para la región muestra un panorama de transición climática que anticipa el cambio de estación, con registros térmicos que superan ampliamente los valores típicos de la época invernal.

A excepción del fin de semana que se espera un descenso de temperatura y probabilidad de lluvia.

Esta situación climática genera expectativas entre los mendocinos que ya comenzaron a experimentar las primeras sensaciones del clima cálido que caracteriza a la provincia durante los meses de primavera y verano.

A lo largo de esta semana se esperan máximas de entre 25 y 28°C, lo que representa un incremento considerable respecto a las temperaturas registradas en las semanas anteriores. Pero el jueves 18 de septiembre se espera una máxima de 30 ° C con una mínima de 16 °C.

Cuidados

El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas de protección que se deben tomar con la llegada de las altas temperaturas

Para el viernes y el sábado se espera una máxima de 21°C y una mínima de 12°C.

  • Tomá mucha agua durante todo el día y consumí alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usá ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegete del sol.
  • Prestá atención a lactantes y niños. También a personas mayores, sean familiares o vecinos.

