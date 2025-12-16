Mendoza: en qué horarios abrirán los comercios el 24 y 31 de diciembre

Fiestas en los shoppings

Para los centros comerciales situados en el Gran Mendoza, tales como el Mendoza Plaza Shopping, Palmares Open Mall y La Barraca Mall, el miércoles 24 de diciembre, las tiendas de estos tres malls permanecerán abiertas hasta las 14. Los locales de comida del Shopping Food, situados en las proximidades del Mendoza Plaza, permanecerán abiertos hasta las 17.

Dia empleados de comercio Estos son los horarios que manejarán los comercios en el Shopping.

Para la festividad de Año Nuevo se espera que los comercios de los shoppings manejen los mismos horarios que en las fechas navideñas. El 1 de diciembre, en cambio, los comercios se mantendrán cerrados, ya que es considerado feriado nacional.

El CEC informa que ante cualquier incumplimiento de horario, las personas se deben comunicar de 08:00 a 21:00 horas al mail de la empresa, [email protected] o al WhatsApp, 2615997136.