Mendoza: en qué horarios abrirán los comercios el 24 y 31 de diciembre

En Navidad y Año Nuevo los horarios de los comercios se suelen modificar por las celebraciones. Ya se confirmaron los horarios en que los comercios de la provincia de Mendoza abrirán sus puertas el 24 y 31 de diciembre. En estos días los negocios ajustarán sus horarios para poder celebrar y anticiparse de las fiestas.
Horarios de los comercios en Mendoza
Los comercios y los hipermercados terminaron de confirmar los horarios que tendrán el 24 y el 31 de diciembre en el Gran Mendoza. Según el CEC (Centro empleados de comercio) afirmó que los comercios trabajarán con horarios modificados para que los empleados puedan disfrutar las fiestas.
El CEC notificó que para la jornada del miércoles 24 de diciembre, Nochebuena y en Año Nuevo, 31 de diciembre, los comercios funcionarán hasta las 14. El 25 de diciembre no habrá actividad comercial por ser feriado, por lo que se respetará la no laboralidad de la jornada.
Fiestas en los shoppings
Para los centros comerciales situados en el Gran Mendoza, tales como el Mendoza Plaza Shopping, Palmares Open Mall y La Barraca Mall, el miércoles 24 de diciembre, las tiendas de estos tres malls permanecerán abiertas hasta las 14. Los locales de comida del Shopping Food, situados en las proximidades del Mendoza Plaza, permanecerán abiertos hasta las 17.
Para la festividad de Año Nuevo se espera que los comercios de los shoppings manejen los mismos horarios que en las fechas navideñas. El 1 de diciembre, en cambio, los comercios se mantendrán cerrados, ya que es considerado feriado nacional.
El CEC informa que ante cualquier incumplimiento de horario, las personas se deben comunicar de 08:00 a 21:00 horas al mail de la empresa, [email protected] o al WhatsApp, 2615997136.