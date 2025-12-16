Inicio Sociedad Mendoza
Mendoza: en qué horarios abrirán los comercios el 24 y 31 de diciembre

Estos son los horarios que manejarán los comercios de Mendoza durante las fiestas navideñas y de Año nuevo

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
Estos son los horarios que manejarán los comercios en Mendoza.

Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

En Navidad y Año Nuevo los horarios de los comercios se suelen modificar por las celebraciones. Ya se confirmaron los horarios en que los comercios de la provincia de Mendoza abrirán sus puertas el 24 y 31 de diciembre. En estos días los negocios ajustarán sus horarios para poder celebrar y anticiparse de las fiestas.

Horarios de los comercios en Mendoza

Los comercios y los hipermercados terminaron de confirmar los horarios que tendrán el 24 y el 31 de diciembre en el Gran Mendoza. Según el CEC (Centro empleados de comercio) afirmó que los comercios trabajarán con horarios modificados para que los empleados puedan disfrutar las fiestas.

Embed - CEC Mendoza on Instagram: " EL CEC INFORMA Como en años anteriores, logramos un nuevo acuerdo para que las y los trabajadores de comercio puedan celebrar en familia las fiestas de Navidad y Año Nuevo. 24 y 31 de diciembre de 2025: cierre de comercios a las 14:00 hs. 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026: sin actividad comercial. Ante incumplimientos, realizá tu denuncia de 08:00 a 21:00 hs [email protected] WhatsApp: 2615997136 Siempre presentes. Siempre con vos. ¡Felices Fiestas! #FernandoLigorria Secretario General #CECMendoza - Un sindicato presente."
View this post on Instagram

El CEC notificó que para la jornada del miércoles 24 de diciembre, Nochebuena y en Año Nuevo, 31 de diciembre, los comercios funcionarán hasta las 14. El 25 de diciembre no habrá actividad comercial por ser feriado, por lo que se respetará la no laboralidad de la jornada.

Fiestas en los shoppings

Para los centros comerciales situados en el Gran Mendoza, tales como el Mendoza Plaza Shopping, Palmares Open Mall y La Barraca Mall, el miércoles 24 de diciembre, las tiendas de estos tres malls permanecerán abiertas hasta las 14. Los locales de comida del Shopping Food, situados en las proximidades del Mendoza Plaza, permanecerán abiertos hasta las 17.

Dia empleados de comercio
Estos son los horarios que manejarán los comercios en el Shopping.

Para la festividad de Año Nuevo se espera que los comercios de los shoppings manejen los mismos horarios que en las fechas navideñas. El 1 de diciembre, en cambio, los comercios se mantendrán cerrados, ya que es considerado feriado nacional.

El CEC informa que ante cualquier incumplimiento de horario, las personas se deben comunicar de 08:00 a 21:00 horas al mail de la empresa, [email protected] o al WhatsApp, 2615997136.

