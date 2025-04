Mendoza pisa fuerte en las alturas: crece la fiebre por los ultra trails

Aconcagua ULTRA TRAIL 2024 a (1) (1).jpg Paisajes increíbles y senderos naturales que son un sello. Mendoza lo tiene todo para correr maratones. Archivo UNO

A lo largo del año, el calendario mendocino se despliega con desafíos para todos los niveles. Mientras que la clásica Maratón Internacional de Mendoza sigue siendo la favorita del asfalto, cada vez más corredores eligen internarse en los senderos de Uspallata, Potrerillos o Puente del Inca, donde el esfuerzo se mezcla con la belleza salvaje del paisaje. Cada carrera es una excusa para viajar, explorar y poner el cuerpo a prueba en escenarios únicos. Y eso se nota: en cada largada hay más inscriptos, más público y más historias de superación que inspiran.

Correr, pasión y disciplina

Mage Gabrielli, de 42 años, es una clara exponente de pasión por la disciplina. Este año logró el 1º puesto en la carrera Patagonia Run, la más importante de Sudamérica, que requiere atravesar 100 millas y, por lo tanto, preparación física y mental.

Mage Gabrielli2.jpg Mage Gabrielli logró el primer lugar en la carrera Patagonia Run. Gentileza

“Es el 7º año que la corro, empecé con 45 km, luego 70 y, finalmente, las 100 millas”, repasó en diálogo con Diario UNO. Mage fue mejorando los resultados hasta lograr el podio.

“Quiero agradecer a mi entrenador, Osky Tello, porque hace tiempo venimos trabajando con mucha paciencia para lograr este objetivo. Confío mucho en él”, remarcó.

También agradeció a Mariano Alvarez y Federica Talbot, que la ayudaron a ser parte de aquella “largada” tan emocionante un año más. “Y, por supuesto, a mi familia, que hace posible que yo pueda estar más de 20 horas corriendo en la montaña tranquila sabiendo que en casa está todo bien”, sostuvo.

Correr 100 millas fue siempre su sueño y hoy, después de 10 años de entrenar con Tello, lleva 5 años corriendo esa distancia. “Es la distancia donde mejor me siento y donde disfruto el proceso de entrenamiento”, se sinceró. Durante la carrera pasa por miles de sensaciones: angustia, alegría, dolores, fuerza y debilidades.

El logro de Mage.jpg Podio y felicidad. Mage asegura que la experiencia de 100 millas implica fuerza mental y física. Gentileza

“Voy, de a poco, conociéndome cada vez más, arriesgando, probando y siempre disfrutando, aunque a veces sienta que no puedo más. Es ahí cuando, sin saber cómo ni de dónde sale esa fuerza, los dolores desaparecen”, reflexiona.

Y concluye: “Disfruto los paisajes, los senderos, la montaña y el cielo. Todo eso es un montón”, señala.

Correr en senderos: naturaleza y placer

Nicolás García, periodista especializado en temas de montaña y autor de algunas publicaciones sobre el tema, sostuvo que el trail running, es decir, correr en senderos, “es la convergencia milagrosa de dos grandes ideas: internarse en la naturaleza agreste, y correr a pie por tiempo sostenido sólo por placer, no por miedo o escape”.

“Ambas cosas las hacemos hace siglos. Pero fue a partir de los años 90 que la combinación, es decir, correr en terreno con mucho desnivel, en formato de competencia y por tiempo, se popularizó como deporte masivo”, continuó.

Desde entonces, creció a pasos agigantados. “Se suele mencionar la primera edición del Ultra Trail Du Mont Blanc, en los alpes franceses, en 2003, como un hito fundacional. Esta ultramaratón es hoy el evento más importante de trail running del mundo”, dijo.

Agregó: “Nuestra geografía mendocina es, por supuesto, un campo de juego de los dioses para los corredores de montaña. Los andinistas de los ‘70, como Alejandro Randis o Daniel Rodríguez, lo practicaban de forma tan rústica como potente, subiendo desde Plaza de Mulas a la cumbre del Aconcagua en pocas horas”.

Pero eran logros aislados y del “guetto” de los montañeros. “En cambio, la impresionante cantidad de podios logrados por atletas de nuestra provincia en la Patagonia Run de la semana pasada certifica el nivel de desarrollo que tiene la actividad en nuestras tierras. Y también el lugar protagónico de Mendoza en el país y en la región: la Patagonia Run convoca a más de 5.000 deportistas, y muchos consideran que es la mejor carrera de Latinoamérica”, concluyó.

"Chila" Pérez: "Correr me conecta con la neurona más ínfima"

Casi nadie la conoce como María Silvina Pérez. Es “Chila”, una destacada atleta mendocina especializada en trail running y ultramaratones de montaña. Con más de una década de experiencia en este deporte, ha representado a Argentina en competencias internacionales de alto nivel.

chila perez.jpg "Chila" Pérez: "No es el podio, es mucho más", dijo. Gentileza

Profesora de Educación Física y madre de dos hijos, ha participado en más de 30 carreras de montaña, tanto a nivel nacional como internacional. Entre sus logros más destacados se encuentran Everest Trail Race (Nepal), Trail 100 Andorra by UTMB y Mundial de Ultra Trail, en Tailandia. "Amo lo que hago, me apasiona y soy muy feliz. Siento que mi cuerpo conecta hasta con la más ínfima neurona y me da años de vida", explicó a UNO.

"Esto es mi pasión, mi vida y lo que me lleva a encontrarme con mi alma, conmigo, a disfrutar de la vida, conocer lugares increíbles a los que solo puedo acceder corriendo o caminando. Tengo un grupo hermoso de 'Chilates' donde me enorgullece decir que logré inspirar y motivar a otros", reflexionó.

"Creo que es importante que las mujeres se prioricen y utilicen este deporte como un momento para ellas, para salir un poco de la rutina, para hacerse de hermosas amigas. Cada vez voy entendiendo más todo lo que me lleva a esas carreras, todo lo que vivo y todo lo que uno gana que no es el podio, sino todo lo que la rodea", finalizó.

Un cronograma completo de maratones

La Maratón Internacional de Mendoza (MIM), que celebra su 25° edición el próximo 4 de mayo, es la gran estrella del año. Con largada en Cacheuta y llegada en el Parque General San Martín, convoca a miles de corredores en distancias de 42K, 21K, 10K y 4K.

Pero no es la única: la provincia vibra con una nutrida agenda de carreras que se extiende durante todo el año. Marzo trajo la Media Maratón Ciudad de Mendoza y la tradicional Vendimia Nocturna. En abril destacan el Trail Kumen Huayquerías (San Carlos) y la Doble Cipolletti (Luján de Cuyo), mientras que en mayo se corre la Uspallata Trail Running, con sus espectaculares senderos de montaña.

chila perez2.jpg Mendoza tiene una gran ofertas de eventos de este tipo y el 4 de mayo se viene una de las principales maratones. Gentileza

Entre las más exigentes figura la Aconcagua Ultra Trail, que en febrero reunió a más de 800 atletas de todo el mundo. Allí brillaron los mendocinos Martín Balliro (90K) y Silvina “Chila” Pérez, quien fue la más rápida entre las mujeres.

El calendario sigue en junio con el Desafío al Arco, y continúa en agosto con carreras en Potrerillos y San Rafael. Septiembre suma la Media Maratón Luján Corre y el Trail Natural Race, mientras que octubre y noviembre traen eventos como la Maratón Nocturna de Junín y la Nocturna de Bowen. El broche de oro será en diciembre con el Trail Kumen Puente del Inca, a los pies de la cordillera.

Calle, montaña, día o noche: en Mendoza siempre hay una buena excusa para salir a correr.