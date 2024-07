Mendocino y aventurero, ganó una carrera de ultraciclismo de 630 km en 42 horas con sólo 3 de descanso para dormir

Mariano Vázquez, guía de montaña y corre carreras de ultraciclismo.jpg Mariano salió primero en la carrera de ultraciclismo Misiones-Paraguay. Foto: Axel Lloret / Diario Uno

Su trabajo como guía de montaña

Mariano trabaja en el Parque Aconcagua como guía desde hace 21 años. Esta temporada logró hacer llegar a la cumbre número 50. En 2022 consiguióunir en bicicleta Mendoza con el Parque Aconcagua y quedar a escasos metros de hacer cumbre. Su intención era llegar a la cima, bajar y luego regresar a la Ciudad pedaleando. El propósito de la travesía fue homenajear a su padre, primer teniente José Daniel Vázquez, caído en Malvinas cuando él tenía dos años.

El andinista trabaja en Parque Aconcagua durante la temporada, que habitualmente es de noviembre a febrero. La única vez que no pudo subir fue en 2020/2021 porque estaba cerrado por la pandemia. Antes era rescatista en el mundo profesional de la verticalidad y acceso con cuerdas a edificios.

Actualmente, hace expediciones largas de alta montaña y el resto del año hace algunos trabajos como guía y entrena para correr carreras de ciclismo. Además, se permite viajar con su familia, su esposa con la que lleva más de 15 años y sus dos hijos, Tiago de diez años y Chloe de seis.

Mariano Vázquez, guía de montaña y corre carreras de ultraciclismo (11).jpeg Mariano es mendocino, amante de la actividad física, el ciclismo y poco a poco se enamoró de las carreras de ultra distancia. Foto: Axel Lloret / Diario Uno

Recorrer en bici 630 km en 42 horas seguidas

La carrera de ultraciclismo Misiones-Paraguay es una de los cuatro eventos anuales de más de 600 km que organiza Patagonia Ultrabike. Mariano participó en 2023 de esta misma competición, pero se corrió sólo en la provincia argentina, en tanto este año pasó 250 km por Paraguay. Incluso la largada fue en Encarnación, una ciudad del vecino país que está al norte de Posadas, sólo separadas por el río Paraná.

Desde Encarnación, la ruta siguió hacia el noroeste, en Bellavista y Hohenau, que son unos pueblos en soledad, en el medio de una selva y con tierra colorada. Allí atravesó la noche y el andinista sostuvo que fue increíble. "Normalmente estas carreras son por lugares más desolados, por eso cuando vos planificás, es importantísimo saber por dónde vas a pasar", agregó. La llegada fue en El Alcázar, Misiones, que es un pueblo ubicado a 150 kilómetros de Posadas.

Mariano Vázquez, guía de montaña y corre carreras de ultraciclismo (3).jpg "Normalmente estas carreras son por lugares más desolados", reconoció Mariano. Foto: Axel Lloret / Diario Uno

Las carreras de ultra distancia se clasifican dentro de un formato que se denomina non-stop, significa que es una sola etapa de más de 600 km. Existe una largada oficial, en donde salen todos juntos, pero según contó Mariano a Diario UNO, a los 15 o 20 km se empiezan a perder de vista con los demás corredores porque cada uno tiene su estrategia.

Cada atleta puede plantear la carrera como quiere, frenarse, dormir, comer cuando le parezca. El único límite es el tiempo de llegada. "Si querés entrar en un mundo muy competitivo, hay que esforzarse. Es lo que más me atrae y por eso pedaleo prácticamente toda la noche, duermo lo mínimo, de 42 horas que tuvo esta carrera, dormí sólo tres", explicó Mariano.

Mariano Vázquez, guía de montaña y corre carreras de ultraciclismo (14).jpeg Cada atleta puede plantear la carrera como quiere, el único límite es el tiempo de llegada. Foto: Axel Lloret / Diario Uno

Las previsiones y las dificultades del ultraciclismo

El guía de montaña dijo que previo a la carrera, analiza un mapa y tiene la certeza exacta de por dónde va a pasar para saber si tiene estación de servicio y comercios para comprar. Va al límite absolutamente en todo. En esta carrea se fijó la temperatura mínima a la que iba a exponerse y llevó el abrigo necesario.

Comida y agua lleva sólo para cuatro o cinco horas porque va comprando para llevar el menor equipaje posible. Lo obligatorio es un casco, lentes, luces adelante y atrás, una manta de supervivencia y un kit de reparación de la bicicleta.

"Hay gente que le gusta salir muy fuerte e ir descansando más, a otros le gusta salir muy despacio e ir más tranquilos, yo trato de terminar lo antes posible. Soy súper competitivo y mi método es tratar de dormir lo mínimo y con ese detalle hago la diferencia", dijo Mariano.

Mariano Vázquez, guía de montaña y corre carreras de ultraciclismo (16).jpeg Mariano Vázquez y su bicicleta en el parque San Martín. Foto: Axel Lloret / Diario Uno

En esta carrera tuvo que cruzar uno de los pasos fronterizos en ferry. "Es muy loco porque tiene horarios específicos, hay que saber a qué hora pasa, cada cuánto, cuánto vale. Llegás a tomártelo, estás en el medio de una carrera, tenés que hacer aduana, comprar un ticket y la gente no entiende nada. Esa parte es graciosa", añadió.

"Lo más difícil de batallar en contra el sueño. En mi carrera, en números puntuales fueron 42 horas totales, de las cuales estuve 35 horas en movimiento, tres las ocupé para dormir y las otras cuatro para ir al baño, comprar, bajarme de la bicicleta. Dormí en una parada de micro, a las 23 de la segunda noche, que me dormí un sueño terrible, que no daba más, me metí dentro de mi manta de supervivencia, me acosté con la cabeza sobre mi casco y descansé una hora. Fue en el medio de la selva de Misiones, pegado a Brasil", contó.

Mariano Vázquez, guía de montaña y corre carreras de ultraciclismo (6).jpeg Mariano Vázquez con su equipo de ciclismo. Foto: Axel Lloret / Diario Uno

Lo que se viene: carrera de aventura combinada y ultraciclismo

En agosto va a emprender una nueva carrera en Córdoba, pero esta vez de aventura combinada en equipos. Son varias disciplinas: bicicleta de montaña, trekking, kayak, cuerdas y con orientación, que significa que los atletas deben ir descubriendo la ruta, sin GPS ni ni aparatos electrónicos. Les dan una hoja de ruta, un mapa, una brújula y deben planificar por dónde ir y el grupo que llega primero gana. La de Córdoba va a ser de alrededor de las 30 horas para el ganador.

En septiembre va a correr la carrera de ultraciclismo de Salta, en la que salió primero el año pasado. Mariano contó que esta competencia tiene una tremenda particularidad porque llega a 4.900 metros de altura, que es el punto más alto en una ruta nacional en toda América. "Es el famoso Abra del Acay, son 600 metros por encima de Plaza de Mulas, del campamento base de la Aconcagua y uno está pedaleando. Es una grosería, es de los eventos lejos que más me gusta, porque me encanta la altura", dijo el andinista que comparte sus travesías en su Instagram @marianitovazquez.