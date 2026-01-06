"Me salvaron la vida": el chef Christian Petersen habló tras recibir el alta médica

Sobre los trascendidos de las últimas semanas en torno a lo ocurrido durante la excursión, el chef explicó: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.

Consultado sobre los motivos posibles que desencadenaron la descompensación, el cocinero admitió que “es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”.

Chef Petersen Patagonia

“Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre. Si te parece la semana que viene cuando vaya al médico, te cuento un poco más o salimos a caminar y te cuento. Gran abrazo”, concluyó el cocinero.

En tanto, el Hospital Alemán de Buenos Aires difundió este martes el último parte médico sobre el estado de salud de Christian Petersen, en el que brindó precisiones sobre su evolución clínica y el alta.

Según el comunicado oficial, el paciente recibió el alta médica tras 11 días en el sanatorio, luego de haber sido trasladado desde un hospital de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén.

chef Petersen parte médico

“El Hospital Alemán informa que debido a su evolución clínica favorable, el paciente Christian Petersen recibió el alta médica”, reza el mensaje. Y agregó que “la institución reitera su compromiso con una comunicación responsable y respeto por la confidencialidad del paciente”. La nota lleva al firma de su director médico Norberto Mezzadri.

Qué le salvó la vida a Christian Petersen

Tras la descompensación que el chef Christian Petersen sufrió miesntras ascendía el volcán Lanís, en Junín de los Andes y su posterior internación, su familia emitió un comunicado oficial en el que dieron detalles sobre la salud del cocinero.

En el texto que se compartió en la cuenta de Instagram de Christian Petersen se especificó que en un principio el cuadro que sufrió el cocinero “parecía sencillo”, aunque en realidad no lo era.

El comunicado puntualiza que fue clave la acción de una persona que acompañó al chef durante el ascenso al volcán: su intervención fue la razón por la que Petersen terminó internado y salvó su vida.

“Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín con un importante estres físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”, indicaron los familiares del cocinero.

La salud de Petersen, posteriormente, sufrió graves complicaciones. Es por eso que lo derivaron a otro centro de salud, el Hospital de San Martín de Los Andes, donde continuó su internación hasta su traslado a Buenos Aires. “Esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día”, expresaron.